Lúpež sa stala v októbri 2016 počas Parížskeho týždňa módy.

Po takmer deviatich rokoch sa v Paríži v pondelok 28. apríla začal súdny proces s desiatimi obžalovanými, ktorí sú spojení s ozbrojenou lúpežou americkej celebrity Kim Kardashian. Tá sa odohrala v októbri 2016 počas parížskeho týždňa módy, keď ju páchatelia v luxusnej rezidencii spútali, mierili na ňu zbraňou a ukradli jej šperky v hodnote približne deväť miliónov eur.

Medzi ukradnutými vecami bol aj zásnubný prsteň v hodnote štyroch miliónov dolárov, ktorý sa dodnes nenašiel. Pätica lupičov sa vtedy prezliekla za policajtov, oklamali vrátnika a prenikli až do izby Kim. Vtedy 35-ročnú hviezdu spútali lepiacou páskou a vyhrážali sa jej smrťou. Napriek dramatickému priebehu incidentu vyviazla Kim bez zranení.

Pred súd sa postavilo deväť mužov a jedna žena, vo veku od 30 do 70 rokov, obvinení z ozbrojenej lúpeže, informuje CNN. Väčšina z nich svoju vinu popiera, dvaja sa priznali k menej závažným skutkom. Jedného z pôvodne obvinených medzitým postihla Alzheimerova choroba a bol vyhlásený za nespôsobilého stáť pred súdom, ďalší medzičasom zomrel. Skupina si v médiách vyslúžila prezývku „gangstri dedkovia“ pre svoj vysoký vek.

Súdne dokumenty uvádzajú, že útočníci získali informácie o pobyte Kim Kardashian cez brata jedného z nich, ktorý pre ňu počas jej návštev v Paríži pracoval ako šofér. Ich plánovanie podľa vyšetrovateľov uľahčili aj príspevky Kardashian na sociálnych sieťach, vďaka ktorým mohli sledovať jej pohyb.

Kim Kardashian by mala pred súdom vypovedať 13. mája. Počas jej prítomnosti sa očakáva zvýšená policajná ochrana. Súdny proces má trvať do 22. mája, verdikt by mal padnúť 23. mája. Niektorým obžalovaným hrozí trest až 30 rokov.