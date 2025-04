Slovenských novinárov ohúril off-road, aký nemá vo svete konkurenciu

Toto je dôvod, prečo je MHero 917 výnimočný automobil.

Off-road s výnimočnými schopnosťami MHero 917 predviedol naživo, čo znamená „nepoznám prekážky“. V centre bezpečnej jazdy v Pachfurte sa stretli poprední slovenskí, českí a maďarskí motoristickí novinári, aby na ultimátnej off-roadovej trati preverili schopnosti nového elektrického off-roadu MHero 917.

Za sprievodu skúsených inštruktorov vozidlo predviedlo všetko, čo ho robí výnimočným – od prekonávania náročných stúpaní a klesaní, cez jazdu po skalách s prúdiacou vodou, až po kríženie náprav a slávny „krabí režim“, pri ktorom sa všetky kolesá natáčajú rovnobežne a auto sa dokáže pohybovať diagonálne.

Zrýchlenie z nuly na stovku a následné prudké brzdenie na menej než 40 metrov ukázali, že MHero nie je len silný, ale aj extrémne bezpečný stroj. Technika natáčania zadnej nápravy až o 10 stupňov umožňuje vozidlu prechádzať aj tie najužšie úseky s prekvapivou obratnosťou. To všetko v kombinácii s luxusným interiérom, výkonom až 800 kW a robustnou konštrukciou robí z MHero 917 výnimočný automobil, ktorý nezaprie svoju ambíciu byť off-roadovou špičkou.

Zdroj: dongfeng

Reakcie novinárov: „Obluda, ktorá má štýl“

Reakcie prítomných novinárov boli jednoznačne nadšené. Ondrej Macko z TouchIT vyhlásil: „Šlo zrejme o najextrémnejšiu trať, ktorú som kedy absolvoval. Čakal som, že toto auto nezvládne alebo že sa mu niečo stane – a nestalo sa mu vôbec nič. Ani škrabanec.“ Najviac ho zaujala kombinácia futuristického, luxusného interiéru, výnimočný manévrovací režim „krabej chôdze“ a prekvapivý brzdný výkon. „Zastaviť 3,4-tonové auto na tak krátkej trase? Úprimne, čakal som horší výsledok.“

Maroš Čabák z TopSpeed označil MHero 917 za „riadnu obludu“ – nie len čo sa týka rozmerov, ale aj výkonu a schopností. „Je to auto, ktoré zvládne úžasné veci v teréne, no zároveň ponúka luxusné správanie na bežných cestách. Prekvapil ma rozptyl vzduchového podvozku až 15 centimetrov a riadenie všetkých štyroch kolies, vďaka čomu sa aj v meste cíti ako štvormetrové auto.“ Čabák zároveň vyzdvihol fakt, že vozidlo prichádza prakticky vo „full výbave“, čo z neho robí zaujímavú ponuku v prémiovom segmente.

Zdroj: dongfeng

Alex Štefuca z TopSpeed zhodnotil vozidlo ako „fascinujúce“ a zdôraznil, že jeho výnimočné schopnosti nie sú len marketingovou frázou: „Parametre výkonu, batérie aj hmotnosti sú naozaj výnimočné. Prvotne som zaváhal, keď sa spomínali tri uzávierky diferenciálov – veď ide o auto so štyrmi samostatnými elektromotormi. No práve to je tá sila – softvérovo riadený systém dokáže emulovať správanie reálnych diferenciálov a vozidlo si v teréne počína ako skutočný off-roadový šampión.“

Karol Gajdoš z magazínu Start-Stop sa netajil prekvapením nad tým, čo dokázala čínska automobilka Dongfeng: „Zjav vozidla je silný sám o sebe, ale keď sa k tomu pridajú štyri elektromotory, krabí režim, extrémne zrýchlenie a spracovanie na vysokej úrovni – tak to už jednoducho musí zaujať. A podľa mňa to nie je poslednýkrát, čo MHero na našich cestách vidíme.“

Bez kompromisov

MHero 917 v elektrickej (BEV) aj plug-in hybridnej (REV) verzii je dostupný aj na slovenskom, českom ale aj maďarskom trhu. BEV verzia ponúka výkon až 800 kW a zrýchlenie na 100 km/h za 3,7 sekundy, zatiaľ čo REV spája elektromotory s benzínovým agregátom pre kombinovaný dojazd vyše 1000 km.

Oba varianty disponujú inteligentným pohonom všetkých kolies, uzávierkami diferenciálov, vzduchovým podvozkom s regulovateľnou výškou a pokročilým systémom asistenčných technológií. Interiér vozidla je vybavený trojicou veľkých displejov, audio systémom Dynaudio, Wi-Fi hotspotom, ventilovanými a masážnymi sedadlami v koži Nappa a mnohými ďalšími prvkami luxusu, ktoré zaručujú, že dobrodružstvo nikdy nie je na úkor komfortu.

Okrem MHero 917 mali novinári možnosť vyskúšať aj ďalšie modely z portfólia Dongfeng – vrátane vozidiel Dongfeng Box, Voyah Free REV či U-Tour – ktoré preverili najmä pri testoch bezpečnostných a stabilizačných systémov. Event v Pachfurte tak potvrdil, že značka Dongfeng je na dobrej ceste etablovať sa na európskom trhu aj v segmente prémiových a výkonných SUV.