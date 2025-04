Za najnovší model by Slováci zaplatili medzi 4 160 až 4 555 eur.

Apple čelí 145-percentnému colnému zaťaženiu na zariadenia vyrobené v Číne. Dôvodom sú clá prezidenta Trumpa. Firma uvažuje nad tým, že výrobu presunie do Ameriky, informuje CNBC.

Biely dom uvádza, že USA má dostatočné kapacity aj pracovnú silu, aby sa zariadenia spoločnosti Apple mohli vyrábať v Amerike. Podľa odborníkov by bol iPhone vyrobený v Amerike drahší. Analytici tvrdia, že najnovší model iPhone 16 Pro by zákazníkov vyšiel na 3 500 dolárov (približne 3 081 eur). Cena tohto modelu je 1 199 dolárov (približne 985 eur).

Ceny mobilov by boli na Slovensku ešte vyššie. Za najnovší model by Slováci zaplatili medzi 4 160 až 4 555 eur, uvádza TA3.

Spoločnosť Apple sa nedávno rozhodla konať a do Spojených štátov nechala priviesť tisíce zariadení, aby sa vyhli prípadnému zvyšovaniu cien. Počas troch dní prepravila spoločnosť Apple z Indie a Číny až päť lietadiel plných ich výrobkov. Urobili tak ešte koncom minulého mesiaca, aby sa ich nedotklo recipročné clo.

10-percentné dodatočné clo by sa pretavilo do cien výrobkov a náklady by museli zaplatiť spotrebitelia. Apple nechce pristúpiť k zvyšovaniu cien a týmito krokmi chcú zachovať svoju aktuálnu cenovú politiku.

