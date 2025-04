Dolli z Ruže u veštice: Kto je môj had na krku? (VEŠTICA)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Čo všetko ukázal tarot a kyvadlo?

Opäť ti prinášame nepredvídateľný rozhovor jasnovidky Gerty, tentokrát s Nicoletou "Dolli" Kortis, ktorú môžeš poznať napríklad z reality show Ruža pre nevestu alebo Farma. Odpovedali karty a kyvadlo na otázky, čo si Dolli nachystala?



Kto je jej had na krku? Podarí sa Dolli dostať do starostlivosti svojho syna? Koľko detí ešte bude mať? Aké plastické operácie ju ešte len čakajú? Uvidíme ju ešte v nejakej reality show alebo sa presťahuje do Dubaja? Toto všetko a ešte viac sa dozvieš v tejto epizóde.

S Gertou sa budú rozprávať najmä o budúcnosti a veciach tak trochu medzi nebom a zemou. Ak ťa tento typ zábavy baví, nezabudni si pozrieť aj predošlé časti, napríklad so Zuzanou Plačkovou a Luom z Love Islandu. A ako to už v tomto formáte býva, v závere sa môžeš o svojom osude dozvedieť niečo aj ty. Tentokrát nás zaujímala práca.

Nezabudni však, že tento formát je najmä o zábave a veštenie nie je žiadna skutočná veda. Nemal/a by si preto veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš to, čo naši hostia neprezradili nikde inde. A ostatné je už skvelá šou s nadpozemskou atmosférou.