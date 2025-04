Ostravský festival Beats For Love ohlasuje ďalšieho headlinera. V areáli Dolních Vítkovic zahrá švédsky DJ a producent Axwell, člen skupiny Swedish House Mafia.

Švéd Axel Hedfors, vystupujúci pod menom Axwell, je jedným z najuznávanejších DJ-ov na svete a má nesporný vplyv na celú EDM scénu.

Bol nominovaný na ceny Grammy, pravidelne sa umiestňuje v prvej dvadsiatke rebríčka 100 najlepších DJ-ov časopisu DJ Mag a so skupinou Swedish House Mafia dokonca vyhral Európske hudobné ceny MTV.

Spolu so Sebastianom Ingrossom tvorí aj duo Axwell Λ Ingrosso. Spoločne stoja za hitmi ako More Than You Know a Sun Is Shining. So Swedish House Mafia zložil hity ako Don't You Worry Child, Save the World a One.

Úspech zaznamenal aj so sólovými skladbami I Found U a Nothing But Love, ktoré majú desiatky miliónov prehratí.

Naživo si ich budeš môcť vychutnať aj ty, pretože Beats For Love sa uskutoční v ostravskom areáli Dolní Vítkovice od 2. do 5. júla.