Zrelaxuj sa v liečivých kúpeľoch a uži si špičkovú gastronómiu. V hoteli Esplanade zažiješ dokonalý predĺžený víkend

V Piešťanoch sa nachádza miesto, kde rozmaznáš svoje telo a myseľ.

Kúpeľné pobyty nie sú prežitok, ale zážitok. Obzvlášť, ak si ich dopraješ v pohodlnom a štýlovom hoteli Esplanade. Vstupenku do oázy oddychu a vitality máš vo vlastných rukách. Počas „hluchej chvíľky“ v práci si môžeš naplánovať a zarezervovať pobyt, z ktorého budeš čerpať energiu, vitalitu a radosť ešte niekoľko mesiacov. To znie ako dosť dobrý nápad, čo povieš?

Keď rozmýšľaš nad tým, ako preklenúť čas zostávajúci do naplánovanej letnej dovolenky, možno sa práve tebe tento tip na kúpeľný pobyt bude náramne hodiť. Od aktívneho, zdraviu prospešného pobytu ťa delí len pár klikov na stránke ensanahotels.com/sk.

Zdroj: Ensana

Na brehu rieky Váh, vo vzdušnom a priestrannom hoteli Esplanade zaručene nájdeš svoje miesto. Nechaj na seba pôsobiť spojenie luxusu, relaxu a liečivej sily prírody, a to všetko v objatí štýlového ikonického hotela, ktorý hostí vítal už v 80. rokoch minulého storočia.

Hotel Esplanade je navyše priamo prepojený s najväčším balneoterapeutickým centrom v strednej Európe, čo otvára takmer neobmedzené možnosti na aktívny oddych v krásnom prostredí. Myslíš, že je potrebné ešte niečo dodávať k zdravotným benefitom dovolenky v svetoznámych kúpeľoch, ktoré v podstate stoja priamo na žriedle geotermálnej vody?

Kúpele nie sú len pre starších

Zabudni na predstavu, že kúpeľné pobyty sú dobré len ako darček pre rodičov. Kto to zažije na vlastnej koži, vie, že to, čo mu ponúkne kvalitný, hoci len predĺžený víkendový kúpeľný pobyt, nenačerpá v žiadnom wellnesse.

To všetko vďaka prírodným zdrojom a odborníkom, ktorí robia v prekrásnom prostredí Kúpeľného ostrova doslova zázraky. Hotel Esplanade svojim hosťom prináša dokonalé spojenie aktívneho životného štýlu a regenerácie, ktoré ocenia nielen ľudia so zdravotnými problémami, ale aj mladší hostia, ktorí chcú zvýšiť svoj fyzický a psychický výkon.

Pobyt v tomto hoteli je ideálnou voľbou pre športovcov, manažérov vystavených stresu a pre každého, kto hľadá efektívny spôsob na vykĺznutie z pracovnej rutiny a zbavenie sa únavy.

Pohodlie, dobré jedlo a liečivá sila prírody

Hotel Esplanade ponúka široký výber izieb a apartmánov, ktoré sú navrhnuté s dôrazom na maximálne pohodlie. Všetci kúpeľní hostia majú exkluzívny prístup do Balnea Health Spa, rozprestierajúceho sa na ploche viac ako 7000 m².

Tam na teba okrem naozaj veľkorysých priestorov a moderného vybavenia čaká komplexná starostlivosť pozostávajúca z tradičných kúpeľných procedúr, ale aj tie, pri ktorých si užiješ wellness, fitness, uzdravíš pohybový aparát, uľavíš si od neurologických ťažkostí a podporíš regeneráciu svalov a odbúranie stresu.

Neoddeliteľnou súčasťou pobytu v hoteli Esplanade je aj prvotriedna gastronómia – kuchyňa hotela Esplanade sa riadi princípmi zdravého stravovania, rovnako ako reštaurácie vo všetkých hoteloch na Kúpeľnom ostrove. Môžeš sa spoľahnúť na maximálnu čerstvosť, sezónnosť a vyváženosť jedál, ktoré si v hotelovej reštaurácii naložíš na tanier. Na Kúpeľnom ostrove sa zoznámiš s filozofiou výživy Ensana, ktorá sa z päťhviezdičkovej Thermie rozšírila do všetkých hotelov na kúpeľnom ostrove.

Zdroj: Ensana

Poď na sviatky mimo domu

Blížiace sa sviatky sú ideálnou príležitosťou na návštevu hotela Esplanade. Predstav si, že nebudeš musieť na sviatky nič pripravovať, len sa venovať aktivitám, ktoré miluješ, a rozmaznávať sa procedúrami, ktoré ti urobia dobre.

Už počas tohtoročnej Veľkej noci si môžeš zobrať to najlepšie z prírodnej liečivej sily piešťanského bahna a vôd či z možností, ktoré ti komfortný 4* hotel Esplanade ponúka. Rezervuj si čas pre seba a príď si užiť luxusný oddych v najväčšom balneologickom centre v strednej Európe. Ponor sa do liečivých piešťanských vôd, ale aj do seba a vyťaž z prebúdajúcej sa jari na ostrove maximum.