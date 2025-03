Vitamín C je kľúčový pre našu imunitu a správne fungovanie tela. Avšak, koľko „céčka“ naozaj potrebujeme?

Na forme vitamínu C záleží.

Vitamín C patrí medzi najznámejšie vitamíny. Je pre naše telo potrebný, vrátane prispievania k prirodzenej tvorbe kolagénu, k normálnej funkcii kože, kostí či zubov. Zvyšuje vstrebávanie železa, podporuje imunitný systém a ako antioxidant prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Náš organizmus si ho však sám nevie vytvoriť a musíme mu pomôcť.

Koľko „Céčka“ potrebujeme?

„Vitamín C je nevyhnutné prijímať v potravinách denne, ideálne v tých, kde je obsiahnutý vo zvýšenom množstve,“ hovorí internista MUDr. Miroslav Budaj PhD. a dodáva, že odporúčaná denná dávka tohto vitamínu sa mení v závislosti od veku, pohlavia a životného štýlu jednotlivca.

„U dospievajúcich je denná dávka v rozmedzí 65 mg – 75 mg, u dospelých mužov je to denne 90 mg, u žien 75 mg. Špecifická je napr. skupina fajčiarov, ktorí by mali dennú dávku zvýšiť o 35 mg,“ vysvetľuje doktor Miroslav Budaj.

Vitamín C obsahuje najmä ovocie, ako pomaranče, jahody, kiwi, grapefruit..., a zelenina, napr. paprika, brokolica, ružičkový kel... Na dosiahnutie týchto odporúčaní od lekárov by nám malo stačiť denne zjesť približne 400 g zeleniny a 200 g ovocia.

Naopak, dlhodobý nedostatok vitamínu C v našom tele môže byť spojený s rozmanitými príznakmi, medzi ktoré patria únava, malátnosť a v dôsledku problémov so vstrebávaním železa z potravy aj anémia. Závažným ochorením pri jeho deficite je skorbut.

Zdroj: unsplash/diana polekhina

Na forme vitamínu C záleží

Náš organizmus funguje správne vtedy, ak v našom tele správne fungujú metabolické procesy. „V tomto smere vitamín C zohráva významnú úlohu, napr. pri boji s infekciami, pri posilňovaní imunitného systému, dokáže neutralizovať voľné radikály, zlepšuje absorpciu železa,“ hovorí doktor Budaj.

Vitamín C je vhodné počas choroby, alebo aj ako prevenciu, dopĺňať aj prostredníctvom výživových doplnkov. Klinické štúdie dokazujú, že je najlepšie užívať vitamín C ako výživový doplnok, a to v tuhej forme, vo forme dražé s postupným uvoľňovaním v našom organizme, alebo tzv. v lipozomálnej forme. Každý si môže vybrať formu užívania, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

„Vitamín C je v dnešnej dobe dostupný v rôznych variantoch, či už ide o formu tuhých tabliet, šumivých nápojov, alebo v tekutej forme v podobe sirupov,“ uzatvára doktor Budaj.

Zdroj: Unsplash/emma simpson

Podpor svoju imunitu každý deň

Zabezpečiť si nepretržitý prísun vitamínov si môžeš aj pomocou výživových doplnkov Cetebe®. Všetky produkty Cetebe® obsahujú vitamín C, ktorý je nevyhnutný pre normálnu funkciu imunitného systému. Tieto výživové doplnky neobsahujú fruktózu, laktózu, lepok a ani žiadne umelé sladidlá.

Navyše, vitamín C je v Cetebe® Vitamín C 500 mg s postupným uvoľňovaním v kapsulách produktu vo forme tzv. „časových perličiek“. Tie sú usporiadané v niekoľkých striedajúcich sa vrstvách, ktorých obal tvorí pomaly rozpustný poťah. Jednotlivé vrstvy „časových perličiek“ sa postupne rozpúšťajú v hrubom čreve, čím je zabezpečený spoľahlivý prísun vitamínu C do tela počas niekoľkých hodín.

Táto technológia umožňuje dodávanie vitamínu C do tela v malých množstvách po celý deň a zabezpečuje tak jeho vysokú mieru vstrebateľnosti až 98,6 % podaného vitamínu C. Podpor svoj imunitný systém každý deň, veď v bežnom živote si nenahraditeľný.