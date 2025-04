Slovenky o sexuálnom obťažovaní: Petra ho zažila už ako 11-ročná, Rebeka dostala facku v autobuse. Nikto sa nás nezastal (ANKETA)

Niektoré príbehy nás poriadne šokovali.

Nevyžiadané komplimenty, dotieravé komentáre, neželané dotyky, ponuky na sex či posielanie erotických materiálov. Aj takto môže vyzerať sexuálne obťažovanie, s ktorým sa podľa nedávneho výskumu stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien.

Nás zaujímalo, aké skúsenosti so sexuálnym obťažovaním majú mladé Slovenky a Slováci. Ich odpovede nám potvrdili, že výskyt tohto problému je naozaj častý a týka sa žien každého veku. Petra sa so sexuálnym obťažovaním stretla ako 11-ročné dieťa, Miška musí dotieravým komentárom čeliť od svojich 13 rokov. Aké sú ich skúsenosti a ako si spomínajú na reakcie okolia? Aj to sa dozvieš v článku.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autorka ich pravé meno pozná.

Mala som strašný strach

Zdena zažila sexuálne obťažovanie v autobuse, keď mala asi 15 rokov. Spoločne s ňou museli jeho dotieravým rečiam a návrhom čeliť aj ďalšie cestujúce. „Opitý pán v MHD, ktorý smrdel po marihuane, chodil po autobuse za ženami a obťažoval ich. Vravel, aké sme krásne, že s ním niekam máme ísť, lepil sa na nás. Začala som sa triasť od strachu, potom došiel ku mne a začal na mňa rozprávať. Tak som si presadla za pár dospelých ľudí,“ zdôverila sa nám Zdena.

Z nepríjemnej situácie cestujúcim nakoniec pomohla dvojica asi 20-ročných chalanov. „Postavili sa, išli za ním a vynadali mu. On sa potom upokojil, sadol si a neskôr vystúpil.“

Také šťastie nemala Petra, ktorej v nepríjemnej situácii nepomohol nikto z prítomných. A to mala v čase incidentu iba 11 rokov. „Sedela som buse hneď pri zadných dverách, keď zrazu nastúpila skupinka chalanov. Jeden z nich si sadol rovno vedľa mňa, ostatní stáli vedľa. Ten vedľa začal mať nepríjemné otázky, všetci si zo mňa robili srandu. Bolo to doslova sexuálne obťažovanie. Ja som sa snažila ignorovať ich, pozerala som sa do okna. Zrazu ma jeden z nich chytil za stehno. Nikto z dospelých v tom buse mi nepomohol, nepovedali im, aby prestali,“ popísala nám svoju skúsenosť Petra.

Mohla som mať 11 alebo 12 rokov. Nikto z dospelých v tom buse mi nepomohol, nepovedali im, aby prestali.

Keďže sa jej v autobuse nikto nezastal, jedinou možnosťou pre ňu bolo vystúpiť skôr. Chlapci ju však odmietali pustiť von. „Nakoniec ma pustili, lebo niekto zakričal, že nech ma pustia. A ja som skoro vypadla z busu, ako som sa fyzicky snažila cez nich prejsť.

Utekala som domov, mala som celý čas pocit, že ma prenasledujú,“ dodala Petra, ktorá musela od toho dňa čeliť obrovskému strachu z cesty domov. „Odvtedy som sa vždy po škole snažila počkať na nejakého spolužiaka, aby som necestovala sama.“

Petra má dnes 41 rokov a vlastné deti. Spomienka na desivú cestu autobusom ju však nikdy neopustila. „Často mojim deťom vysvetľujem, čo majú robiť, ak by sa im stalo niečo podobné. Zároveň by som nikdy nedopustila, ak by som sa ocitla v podobnej situácii, aby som nepomohla iným.“

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Keira Burton

Ten zážitok z hlavy nikdy nevymažem

Skúsenosť so sexuálnym obťažovaním má aj 25-ročná Rebeka. Keď mala iba 15 rokov, ocitla sa na autobusovej zastávke s neznámym chlapom, ktorý priamo vedľa nej začal masturbovať. Na zastávke boli úplne sami, a tak sa Rebeka rozhodla nastúpiť na prvý autobus, ktorý prišiel.

„Keby sme tam neboli sami, určite by mi pomohlo, kebyže ku mne niekto príde a spýta sa ma, či som v poriadku. Prípadne so mnou začne komunikovať a snaží sa mi pomôcť. Ja by som napríklad navrhla obeti odprevadenie na druhú zastávku alebo zotrvanie s ňou, kým jej nepríde autobus,“ zamyslela sa nad otázkou, čo by jej ako obeti sexuálneho obťažovania pomohlo.

Je smutné, že stále existuje taká ľudská nevšímavosť a neempatia.

Nepríjemný zážitok si so sebou Rebeka niesla ešte dlho, pomohli jej až terapie. „Mala som potom strach, ťahalo sa to dlho. Mala som 15 rokov, teraz mám o 10 viac, ale ten zážitok už z hlavy nikdy nevymažem. No terapie mi pomohli prekonať aj tieto veci.“

Na terapiách musela Rebeka riešiť aj iný otrasný zážitok, ktorý sa taktiež odohral v MHD. Napriek tomu, že pri tomto incidente bolo prítomných viacero svedkov, Rebeke nik nepomohol.

„V autobuse mi prišiel vlepiť facku len tak z ničoho nič jeden chalan. Ani toto v autobuse nikto neriešil, hoci som sedela hneď pri vodičovi. Bol to taký malý chlapec, ktorého som stretávala v autobuse, ale nikdy sme sa spolu nebavili, nič som mu neurobila. A jedného dňa proste prišiel zo zadnej časti autobusu a dal mi facku. Ani vtedy za mnou nik neprišiel, či som v poriadku.“

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Mitchell Johnson





👉 Direct – zakroč priamo. výskumu o sexuálnom obťažovaní na verejných miestach na Slovensku , ktorý uskutočnila značka L'Oréal Paris, vyplynulo, že až 62 % ľudí na Slovensku už bolo svedkami obťažovania na verejnosti. Len veľmi málo ľudí však vie, ako sa v podobnej situácii zachovať.Aj preto sa značka rozhodla prostredníctvom medzinárodného školiaceho programu Stand Up šíriť osvetu o metóde 5D, ktorá zahŕňa päť jednoduchých a účinných nástrojov ako bezpečne zasiahnuť, keď sa staneš svedkom alebo obeťou obťažovania na verejnosti:👉 Distract – zaskoč páchateľa,👉 Delegate – zavolaj pomoc,👉 Document – zdokumentuj,👉 Delay – získaj čas,👉 Direct – zakroč priamo.

Jeho prirodzenie som cítila na svojom zadku

19-ročná Timea si myslí, že v dnešnej dobe majú ženy množstvo príležitostí na prežívanie strachu. „V dnešnej dobe nikdy nevieme, najmä na festivaloch či v kluboch. Žena má mnoho príležitostí báť sa,“ zamyslela sa respondentka, ktorá má so sexuálnym obťažovaním aj vlastnú skúsenosť.

V takýchto situáciách je lepšie mať pri sebe niekoho blízkeho, na akciách sa radšej zdržiavať v skupinkách, Ak ide žena niekam sama v noci, mala by maž pri sebe ochranné pomôcky ako sprej, kľúčenky.

„Na festivale sa mi stalo, že týpek, ktorý mal za sebou asi 3 metre miesta, sa na mňa úplne nalepil a 5 minút sa na mňa tlačil tak, že som cítila jeho prirodzenie v mojom zadku. Povedala som to kamošovi a ten mu musel povedať, niečo v zmysle, že mám priateľa a že mi to vadí, nakoniec odišiel.“

Okrem tejto situácie nám Timea popísala, že so sexuálnym obťažovaním sa stretáva aj v online priestore. „Často mi chodia na Facebooku či Instagrame správy, či chcem robiť spoločníčku za peniaze, či nepošlem nohavičky s ponožkami a podobne,“ dodala.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Johan Mouchet

Nevyžiadané dotyky, aké zažila Timea, sú v našej spoločnosti pomerne rozšírenou formou fyzického sexuálneho obťažovania. Svoje o tom vie aj 15-ročná Táňa. „Bola som s kamarátkou v električke a keď sme vystupovali, tak som iba zacítila ruku na zadku. Otočila som sa za seba a zbadala som starého chlapa, ktorý ma chytil za zadok. Z ľudí naokolo nereagoval nikto,“ priblížila nám svoju skúsenosť.

„Podľa mňa je vhodné spýtať sa tej osoby, ktorej sa to stalo, či je v pohode. A tí ľudia, ktorí vystupovali na tej zastávke, tiež mohli tomu mužovi niečo povedať, keďže boli dospelí a videli, že obeť je neplnoletá a nemusela vedieť, čo robiť,“ zamyslela sa Táňa.

Obťažoval dievča vo veku vlastnej dcéry

„Často sa stretávam s tým, že na mňa pokrikujú muži alebo trúbia autá. Keď som bola mladšia, tak som to ignorovala, ale teraz na dotyčného hádžem škaredé pohľady, prípadne poviem nejakú ostrú poznámku, aby sa nad svojím chovaním zamyslel,“ povedala nám Miška, ktorá sa s catcallingom stretáva od svojich 13 rokov.

Pojem catcalling označuje nevhodné alebo urážlivé správanie, ktoré zahŕňa nevyžiadané komentáre alebo výkriky. Tento termín sa používa na označenie verbálnej formy sexuálneho obťažovania. Komentáre týkajúce sa vzhľadu alebo tela žien sú často sprevádzané neúctou alebo sexuálnymi narážkami. Tieto poznámky môžu byť v podobe komplimentov, ktoré sú však nevyžiadané a nemiestne.

„Ľudia na ulici to vidia, ale ignorujú to, nezastanú sa ma. To je podľa mňa to najsmutnejšie,“ dodáva Miška, ktorá považuje za dôležité ozvať sa v situácii, keď sme svedkami podobného správania. „V takej situácii to obeti veľmi psychicky pomôže. Človek sa cíti byť videný a vo väčšom bezpečí, keď v tej situácii nie je úplne sám.“

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Mark Pan4ratte

Miška nám prezradila, že v pozícii svedka sexuálneho obťažovania sa dokonca raz aj ocitla. „Bolo to na zábave. Akurát som stála vo vestibule, keď som zbadala, ako slečne pár metrov odo mňa zablokoval cestu dospelý chlap,“ uviedla so slovami, že neodbytný chlap mal v sebe celkom iste už niekoľko pív. Ona sa napriek tomu nezľakla a rozhodla sa konať.

„Prišla som za ním a spýtala sa ho, či mu nie je ani trošku trápne, že obťažuje dievča, ktoré by mohlo byť dokonca vekovo jeho dcérou. Asi nečakal konfrontáciu s treťou osobou, možno sa zľakol, že by si ho všimla ochranka a odišiel,“ popísala nám celú situáciu Miška, ktorá cítila povinnosť ozvať sa.

„Slečnu, ktorá bola obťažovaná, som síce vôbec nepoznala, no o to vďačnejšia bola, že sa jej niekto v takej nepríjemnej situácii zastal,“ dodala respondentka.

Mužov, ktorí sa dokážu zastať ženy, obdivujem

V pozícii svedka sa raz ocitol aj 25-ročný Tomáš, ktorý, rovnako ako Miška, ani sekundu neváhal. Celá situácia sa odohrala v autobuse, kam si pred Tomáša sadla neznáma žena. Po chvíli si k nej presadol iný muž, ktorý na ňu začal rozprávať.

Tomáš mal nasadené slúchadlá, takže začiatok ich rozhovoru nepočul. Všimol si však, že mimika a gestá ženy naznačujú, že rozhovor s mužom jej nie je príjemný.

Bol som psychicky aj fyzicky pripravený zakročiť, ak by to bolo nutné. Obdivujem takéto správanie mužov, ktorí sú schopní zastať sa ženy, sú mi vzorom. Určite by som to urobil znovu.

„Vypol som teda hudbu a keď som počul toho chlapa šepkať: ,Môžem si tipnúť, akej farby máš nohavičky?´, tak som zostal ako obarený. Hneď som zakročil a ženu som oslovil vymysleným menom štýlom: ,Ježiš ahoj Katka, vôbec som si nevšimol, že si tu! Dlho sme sa nevideli, ak ťa nevyrušujem, poď za mnou, pokecáme.´ Moja akcia vyvolala očakávanú reakciu – chlap sa okamžite strhol a na najbližšej zastávke celý červený vystúpil. Žena sa hneď nato rozplakala a neskutočne mi ďakovala,“ popísal Tomáš.

Podľa Tomáša je dôležité v podobných situáciách neváhať a čo najskôr sa ozvať. „A ešte odkaz pre všetkých, čo toto čítajú: Keď uvidíte nejakú podobnú situáciu, tvárte sa, že dotknutú poznáte. Je tam 90% šanca pomoci,“ dodal.

