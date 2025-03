Rýchlosť spermií vplýva na dlhovekosť. Muži s kvalitnejším ejakulátom žijú dlhšie, odhalila nová štúdia

Dánsky výskum trval až 50 rokov.

Podľa novej dánskej štúdie žijú muži, ktorí majú zdravé spermie, dlhšie. Zistenia vedcov potvrdili, že muži s celkovým počtom pohyblivých spermií vyšším ako 120 miliónov (na mililiter ejakulátu) žili o 2,7 roka dlhšie ako muži s celkovým počtom pohyblivých spermií medzi 0 a 5 miliónmi, píše CNN.

Ak to vyjadríme v rokoch, muž s veľmi nízkou pohyblivosťou spermií by sa mohol dožiť približne 77,6 roka, zatiaľ čo muž s veľmi vysokou pohyblivosťou by mohol žiť až do 80,3 roka.

„Skutočnosť, že existuje súvislosť medzi kvalitou semena a dlhovekosťou, je dôležitý objav. Už predtým existovali štúdie, ktoré naznačovali spojitosť medzi reprodukčným zdravím a celkovým zdravotným stavom,“ vysvetlil profesor urológie a riaditeľ mužskej reprodukčnej medicíny a chirurgie na Lekárskej fakulte Stanfordovej univerzity Michael Eisenberg.

Výskum trval až 50 rokov a vedci doň zapojili až 78-tisíc mužov. Kvalitu spermií od mužov po odobratí porovnali s národnými zdravotnými záznamami zhromaždenými dánskou národnou zdravotnou službou.

Aj vysoký počet pohyblivých spermií nezaručuje plodnosť

Počty pohyblivých spermií sa zvyčajne uvádzajú v percentách, nie v absolútnych číslach. Svetová zdravotnícka organizácia považuje spermie za normálne, ak približne 42 % spermií v každej vzorke ejakulátu dokáže „dosiahnuť cieľ“.

Štúdia však naznačuje, že počet pohyblivých spermií nižší než 5 miliónov na mililiter ejakulátu je spojený s ťažkou formou oligospermie, teda nízkym počtom spermií, čo často vedie k mužskej neplodnosti.

Eisenberg tvrdí, že normálna hodnota pohyblivých spermií u plodného muža je približne 125 miliónov na mililiter ejakulátu. To však podľa odborníkov nezaručuje plodnosť.