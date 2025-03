VIDEO: Turisti v Tatrách zachytili unikátny záber. Osamelý vlk sa pokojne prechádzal po ceste

Kým jedni obdivovali majestátnosť vlka, iní vyjadrili obavy, že zverejnenie záberov by mohlo ohroziť jeho bezpečnosť.

Vo Vysokých Tatrách sa turistom podarilo zachytiť unikátny záber osamelého vlka, ktorý pokojne stál na ceste a následne zamieril do lesa. Video bolo natočené neďaleko Tatranskej Polianky.

Krátke video si okamžite získalo množstvo priaznivcov na sociálnych sieťach. „Majestátny a krásny kus vlka karpatského,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší ocenili vzácny pohľad na divoké zviera v jeho prirodzenom prostredí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa This is SLOVAKIA 🇸🇰 (@thisisslovakia)

Objavili sa však aj kritické hlasy upozorňujúce na riziká zverejňovania takýchto videí. „Je to pekné, ale nepostoval by som to. Chudák príde o život pri tomto systéme ochrany prírody, aký tu máme,“ vyjadril obavy iný komentujúci. Video tak vyvolalo nielen obdiv, ale aj diskusiu o ochrane vlkov v Tatrách.