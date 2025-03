97. ročník udeľovania cien Oscarov sa konal v nedeľu 2. marca 2025 v Dolby Theatre v Los Angeles. Slávnostný ceremoniál moderoval Conan O'Brien.

Oscary, oficiálne známe ako Academy Awards, sú najprestížnejšie filmové ocenenia udeľované Americkou filmovou akadémiou od roku 1929. Každoročne sa konajú v Los Angeles a oceňujú najlepšie filmy, herecké výkony, réžiu a ďalšie filmové kategórie.

Včerajší 97. ročník udeľovania Oscarov v Los Angeles priniesol nezabudnuteľné momenty. Slávnostný ceremoniál moderoval Conan O'Brien. Celý program otvorili Cynthia Erivo a Ariana Grande hudobným vystúpením. Ariana to odštartovala nádherným prevedením ikonickej skladby „Somewhere Over the Rainbow“. Chémia medzi umelkyňami, ktorú sme mali možnosť vidieť vo filme Wicked, sa prejavila aj na pódiu a viaceré ich vystúpenie dojalo.

Významným momentom večera bola aj charitatívna iniciatíva na podporu obetí ničivých lesných požiarov v Los Angeles, kde na pódium vystúpili hasiči, opisuje portál MSN. „V mene všetkých obyvateľov väčšieho Los Angeles vám ďakujem za všetko, čo robíte,“ povedal moderátor O'Brien.

Počas večera sa vzdala aj pocta zosnulému Geneovi Hackmanovi, ktorý zomrel 27. februára. Gene bol dvojnásobným držiteľom Oscara a jeden z najvýraznejších hollywoodskych hercov. Jeho pamiatku si pripomenul Morgan Freeman. Podľa jeho slov „filmová komunita stratila giganta“.

Významným momentom bolo aj odovzdanie ceny pre Zoe Saldana za svoj vedľajší výkon v úlohe Rity vo filme Emilia Pérez. Napriek tomu, že herečka hrala vo viacerých úspešných filmoch, ako napríklad v Avatarovi či Strážcovia galaxie, ocenenie získala až teraz. Ocenenie bolo o to významnejšie, že Zoe sa stala prvou dominikánskou herečkou, ktorá získala toto prestížne filmové ocenenie

Počas večera dominoval film Anora, ktorý si odniesol päť Oscarov, vrátane ceny za najlepší film a najlepšiu réžiu pre Seana Bakera. Večer uzavrela oslava na oscarových afterparty, kde nechýbali známe tváre ako Vanessa Hudgens a Cole Tucker na prestížnej Vanity Fair party.

Hlavné ocenenia:

Najlepší herec: Adrien Brody (The Brutalist)

Najlepšia herečka: Mikey Madison (Anora)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Kieran Culkin (A Real Pain)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Zoe Saldaña (Emilia Pérez).