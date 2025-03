Desiatka najlepšie platených hercov.

V poslednom čase sa výška platov, ktoré sú filmári a filmové štúdiá ochotní zaplatiť hercom a herečkám, odvíja predovšetkým od ich schopnosti prilákať do kín a na plátna čo najväčší počet divákov ženského pohlavia.

Čerstvé porovnanie za uplynulý rok priniesol Forbes a my sme sa rozhodli predstaviť vám desiatku najlepšie platených hercov.Treba dodať, že do mužskej spoločnosti prvej desiatky sa dostala len jedna herečka.

V prvej dvadsiatke sa k Nicole Kidman pridali len 11. Mariska Hargitay a 19. Scarlett Johansson. Zároveň je však spomedzi všetkých hercov a herečiek v prvej dvadsiatke najmladšia. Nikomu z mladšej generácie dvadsiatnikov a tridsiatnikov sa nepodarilo preniknúť do zoznamu najlepšie platených.

10. Will Smith (26 miliónov dolárov)

Možno si ho pamätáte z filmov ako Muži v čiernom, Ja, robot alebo Svieži princ z Bel Air. Do pamäti verejnosti sa však zapísal aj vďaka dnes už legendárnej facke, ktorú uštedril moderátorovi Chrisovi Rockovi na odovzdávaní Oscarov pred tromi rokmi. Jeho úloha vo filme Bad Boys: Ride or Die, ktorý minulý rok celosvetovo zarobil viac ako 400 miliónov dolárov, mu vyniesla veľký honorár.

Zdroj: Columbia Pictures

9. Adam Sandler (26 miliónov dolárov)

Hviezda prevažne romantických komédií (ale aj niekoľkých vážnych drám) má zmluvu s platformou Netflix, ktorá nemá v hereckej komunite konkurenciu. Vďaka tomu si môže dovoliť účinkovať v menších projektoch a stále zarábať obrovské sumy peňazí.

Objavil sa v komédiách ako Grown Ups, 50 First Dates a Blended, ale svoj hlas prepožičal aj Draculovi v animovanom filme Hotel Transylvánia. Tvorí tak trochu kultovú dvojicu s herečkou Jennifer Aniston, s ktorou sa objavil vo filmoch Len do toho a Záhada vraždy.

Zdroj: Columbia Pictures

8. Nicole Kidman (31 miliónov dolárov)

Herečka sa v minulom roku objavila na troch platformách. Natočila seriál The Perfect Couple pre Netflix, seriál Lioness pre Paramount+ a Expats pre Amazon. Za každú epizódu v týchto projektoch zarobila viac ako 1 milión dolárov. A vzhľadom na to, že Kidmanová následne získala úlohy v dvoch veľmi úspešných filmoch minulého roka , Babygirl a A Family Affair, nie je prekvapením, že sa stala najlepšie zarábajúcou herečkou roku 2024.

Nicole Kidman. Zdroj: Nordisk Film/volně k použití

7. George Clooney (31 miliónov dolárov)

Legenda filmového plátna, herec známy svojimi úlohami, ako napríklad Danny Ocean zo série Ocean's, už minulý rok poprel, že by si za úlohu v komédii Wolves s Bradom Pittom odniesol 35 miliónov dolárov, ako uviedli niektoré médiá. Clooney to označil za „zlé pre herecké povolanie, keď si verejnosť myslí, že takéto peniaze sú pre herca normálnym platom“. Napriek tomu je jasné, že to nebolo zadarmo a peniaze spoločnosti Apple mu pomohli umiestniť sa pomerne vysoko.