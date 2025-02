Zomrela autorka hitu Killing Me Softly.

Vo veku 88 rokov zomrela Roberta Flack. Americká speváčka bola známa predovšetkým hitom Killing Me Softly. Podľa The Guardian o úmrtí informoval jej hovorca, ktorý v správe tiež uviedol, že „zomrela pokojne, obklopená svojou rodinou. Roberta lámala hranice a rekordy. Bola tiež hrdou pedagogičkou.“

Roberta bola jednou z najúspešnejších umelkýň soulu a R&B vôbec. Medzi jej ďalšie populárne skladby patria aj „Where Is the Love“ a „Feel Like Makin' Love“.