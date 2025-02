Mišo sa živí ako gentleman na prenájom: Zadaná dáma si ma najala, aby som s ňou išiel do kina. Ženám dávam to, čo im nedá ich muž

Dámy si môžu Michala najať ako opravára, osobného strážcu, šoféra, tanečného partnera, poslucháča či ako chlapský vzor pre ich deti. Klientkám dokonca rád dopraje aj tantra masáž.

Slovák Michal robil dlhé roky striptéra pod pseudonymom Hector Gavalieri. Po čase zistil, že ženám toho dokáže odovzdať viac ako len zvodný tanec, a preto sa rozhodol stať profesionálnym spoločníkom. Túto službu nazval „gentleman na prenájom“ a klientkám v rámci nej ponúka rôzne možnosti, ako stráviť spoločný čas.

Dámy si ho môžu najať ako opravára, osobného strážcu, šoféra, tanečného partnera, poslucháča či ako chlapský vzor pre ich deti. S Michalom sme sa porozprávali o jeho službách a o tom, aké ženy ich využívajú.

„Najčastejšie si ma zvyknú najímať zadané ženy, ktorým partner nedokáže poskytnúť to, čo potrebujú. Naposledy si ma napríklad najala jedna zadaná dáma, aby som s ňou išiel do kina. Chcela si vyskúšať, aké to je, keď ju niekto vyzdvihne autom, otvorí jej dvere a všetko za ňu vybaví,“ priblížil Michal s tým, že niektorým ženám využívajúcim jeho služby ide najmä o to, aby sa cítili ako princezné.

Profesionálny spoločník v rozhovore priblížil, s akými problémami sa mu zdôverujú klientky, čo robí, ak od neho chcú sex, ale aj to, či v nejakej situácii už musel využiť aj svoju schopnosť byť osobným strážcom.

V minulosti si bol len striptér, teraz si prišiel s neštandardnou službou s názvom „gentleman na prenájom“. Vedel by si mi priblížiť, o čo ide?

Práca striptéra ma síce bavila, ale cítil som, že klientkám toho dokážem poskytnúť viac. Po vystúpeniach som s nimi zvykol chvíľu posedieť a pokecať. Veľa sa ma pýtali na moju prácu a ja som im rád odpovedal. Uvedomil som si, že sa so mnou cítia príjemne.

Rovnako príjemne sa so mnou cítia ľudia aj v súkromnom živote. Vnímajú ma ako dobrého spoločníka, lebo som typ človeka, ktorý si všetkých vypočuje, ale nikoho nesúdi. Dokážem sa totiž odosobniť od konvenčných sociálnych vzorcov.

Stereotypy a presvedčenia, ktoré sme si osvojili od spoločnosti už ako deti, nás vo veľa veciach limitujú. Nedovoľujú nám naplno využiť svoj potenciál. Aby som mohol robiť striptéra, musel som sa týchto limitov zbaviť.

Napadlo mi teda, že by som mohol robiť niečo ako life-coaching. Do toho som sa však úplne nechcel púšťať, lebo na to človek potrebuje rôzne certifikáty a iné srandy. Nakoniec mi skrsol nápad a prišiel som so službou „gentleman na prenájom“.

Názov tejto služby vo mne evokuje niečo iné ako life-coaching. (smiech)

Najskôr som s ním sám trochu bojoval. Bál som sa totiž, aby to ľudia nevnímali tak, že som gigolo. Sex za peniaze totiž neponúkam. Ženám sa snažím poskytnúť to, čo naozaj potrebujú: pocit bezpečného priestoru, motiváciu, emočnú podporu a prípadne aj nejakú radu, ktorá im dodá odvahu konať.

Bežne túto rolu v ženskom živote zastáva otec, aj preto som sa na Instagrame pomenoval ako „High Vibe Daddy“. Otec je ten muž, ktorý dievčatá učí byť samými sebou a pomáha im objaviť ich skrytý potenciál. Niečo podobné sa snažím svojim klientkám ponúknuť aj ja. Povedal by som teda, že ide o akúsi motivačno-inšpiračnú službu. Samozrejme, v rámci nej ponúkam viaceré podslužbičky, ako napríklad tantra masáž.

Niektoré ženy túžia byť hýčkané ako princezné. Nech sa o všetko postará chlap a oni sa len nechajú viesť.

Na svojich stránkach píšeš, že môžeš byť tanečný partner, osobný strážca, šofér, poslucháč, či dokonca chlapský vzor pre deti. Ide teda o celý balík služieb. Ako tieto stretnutia najčastejšie prebiehajú? Predpokladám, že je každé iné.