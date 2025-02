Netflix pripravuje fantasy seriál inšpirovaný Dungeons and Dragons. Môže konkurovať Game of Thrones

Po skvelom, ale nie veľmi úspešnom filme dostane svet Dungeons & Dragons ďalšiu šancu.

Nová dohoda spoločnosti Hasbro Entertainment so spoločnosťou Netflix prinesie nový fantasy seriál zo sveta Dungeons & Dragons, ktorého réžie sa ujme skúsený režisér a scenárista Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool a Wolverine).

Zatiaľ nie je jasné, či a ako bude seriál nadväzovať na dva roky starý film Dungeons & Dragons: Honor of Thieves s Chrisom Pinom, Michelle Rodriguez a Hughom Grantom (ak si ho nevidel/a, určite to naprav), ale pravdepodobnejšie je, že nás čaká samostatný príbeh s novými postavami a dejovými líniami.

Koniec koncov, svet D&D je taký bohatý na postavy a zápletky, že si tvorcovia môžu doslova vybrať, do ktorého kúta tohto obľúbeného univerza sériu zavedú. Práve to ho odlišuje od iných súčasných fantasy svetov, ako je Pán prsteňov alebo Hra o tróny, ktoré sú striktne viazané na knihy, zatiaľ čo v prípade D&D sú to často hráči a hráčky, ktorí vytvárajú tie najlepšie príbehy.

Deadline každopádne uvádza, že pripravovaný projekt má byť pre Netflix prioritou. Práva na franšízu pôvodne vlastnil Paramount, ale štúdio do nej nebolo ochotné investovať toľko peňazí, čo je jedným z dôvodov, prečo sme sa nikdy nedočkali filmového pokračovania.