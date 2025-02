Toto je 10 originálnych darčekov na Valentína pre muža, s ktorými rozhodne zaboduješ

Vybrali sme darčeky pre každý rozpočet.

Valentín už klope na dvere a ty stále netušíš, čo dáš svojmu milovanému partnerovi? Našli sme niekoľko skvelých darčekov, ktoré mu rozhodne vyčarujú úsmev na tvári. V zozname nájdeš niečo pre fanúšikov hier, skladačiek, kníh alebo príťažlivých vôní.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. LEGO® Botanicals 10281 Bonsaj

Daruj svojmu priateľovi rastlinu, ktorá ho nostalgicky vráti do detstva – v podobe ikonickej dánskej stavebnice. Plus, tento rozkošný bonsaj mu nikdy nezvädne.

Zdroj: Alza

2. Parfumová voda Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme

Silnú, drevitú a mimoriadne príťažlivú vôňu od Yves Saint Laurent si zamiluje nejeden muž. Tóny šalvie, pačuli a santalového dreva sa stanú jeho obľúbenou zmesou vôní, ktorú môže nosiť cez deň, ale aj večer.

Zdroj: notino

3. Sada Maison Margiela REPLICA Jazz Club

Tento parfém a jeho mini verzia obsahujú koktail atraktívnych vôní nerolového oleja, ružového korenia, sicílskeho citróna, šalvie muškátovej, rumu, vetiveru, styraxu, vanilky a tabákových listov. Inak povedané, nebudeš sa vedieť od svojho partnera odtrhnúť.

Zdroj: notino

4. 4D puzzle Marvel: Helma Iron Man

Ak je tvoj partner fanúšikom filmov Avengers a Iron Man, myslíme si, že ťa nemusíme presviedčať o tomto darčeku. Puzzle busta sa skladá zo 96 dielikov a stojana.

Zdroj: panta rhei

5. Na kus reči pre páry 18+

Táto hra vám rozhodne okorení Valentín. Obsahuje kartičky so spicy otázkami, vďaka ktorým spoznáš svojho frajera z trošku inej stránky.

Zdroj: albi

6. It Takes Two

Čo je ideálny darček pre gamera na Valentína? No predsa hra, ktorú môže hrať iba so svojou polovičkou. It Takes Two ťa zoberie na adventúru manželov, ktorí sa zmenili na bábiky po tom, čo sa rozhodli rozviesť, no musia nájsť cestu späť k svojej dcére. Hra otestuje tvoje logické zmýšľanie, načasovanie a trpezlivosť.

Zdroj: alza

7. Braun Series 7 elektrický holiaci strojček + zastrihávač Braun Series X

Pokiaľ hľadáš praktický darček pre bradatého muža, s týmto tipom trafíš do čierneho. Holiaci strojček Braun Series 7 71-S1000s sa prispôsobí kontúram tváre, chĺpkom a je 100 % vodotesný. Zastrihávač sa mu zase postará o vlasy, chĺpky v nose, v oblasti intímnych partií, tela a obočia.

Zdroj: alza

8. Boxerky Carhartt WIP Cotton Trunks

Kvalitného spodného prádla nikdy nie je dosť. Balenie boxeriek Carhartt WIP je z 94 % bavlny a 6 % elastanu.

Zdroj: freshlabels

9. KROM POP LOL Kendama

Táto bizarne vyzerajúca vec je skvelou japonskou hračkou, s ktorou tvoj partner zaženie nudu raz-dva. Kendama už dávno nie je tradičnou hračkou pre deti, ale stala sa akousi freestylovou zručnosťou, s ktorou vyskúšaš „milión“ trikov.

Zdroj: Footshop

10. Kniha Šógun

Úspešný seriál Šógun vznikol podľa knižnej predlohy z roku 1975. Historický román Jamesa Clavella rozpráva príbeh anglického kapitána, ktorý v roku 1600 stroskotal na pobreží Japonska a stal sa tam zajatcom. Postupne sa dostáva do územia tých najvyšších vládcov Japonska, pričom v stávke je titul, ktorému sa klania celá krajina – šógun. Pokiaľ je tvoj frajer knihomoľ, tento titul zhltne ako nič.

Zdroj: Martinus

Asi ti nemusíme hovoriť, že Valentín nie je iba o darčekoch, ale o spoločných a zábavných chvíľach. Či si single, alebo nie, príď sa vytancovať na Refresher Valentín Párty. Tie najlepšie tracky ti budú hrať DJ-i ako CENATT & MATTEY, Hugo Hypetrain, Tana Ka a Fergie, alias Frederika zo šou Ruža pre nevestu. Vstup je 18+. ❤️🪩