Ako dokázal otec 5-ročného Lucasa vytvoriť Instagram, ktorý sleduje 20-tisíc ľudí? Je vôbec bezpečné, aby také malé dieťa jazdilo takto nebezpečne po horách a robilo veľké skoky na bicykli?

Lucas má päť rokov a na bicykli dokáže to, čo by sa neodvážili ani mnohí dospelí. Robí to s úsmevom na tvári, zatiaľ čo ho natáča jeho otec. Ten mu spravuje aj jeho profil, ktorý v súčasnosti sleduje viac ako 20 tisíc ľudí.

Ako sa im podarilo vytvoriť taký instagramový profil a ako sa rodičia starajú o to, aby bol chlapec vo fyzickom, ale aj psychickom bezpečí a mal čo najnormálnejšie detstvo? Na všetky otázky o bezpečnosti, ale aj možnej šikane nám odpovedal Lucasov otec Lukáš Paštrnák.

Tvoj syn má 5 rokov a už zvláda to, čo by som nedal ani ja. Ako sa to stalo?

Od malička bol s nami a videl, ako staviam dráhy a venujem sa bicyklom. Keď už bol na odrážadle, chodil za nami a sledoval ma na tréningoch.

Koľko rokov mal, keď sadol prvýkrát na bicykel?

Keď mal dva roky a štyri mesiace, prestal používať pomocné kolieska. Na tretie narodeniny sme mali ísť na bicyklovú súťaž PumpCup, kde mal ísť na odrážadle. On vtedy zahlásil, že je už veľký a ide na riadnom bicykli. Odvtedy sme začali viac chodiť do prírody a na dráhy a už to išlo.

Zdroj: Archív Lukáš Paštrnák

Nebojíš sa, že si ublíži? V takomto športe stačí málo a môže to dopadnúť veľmi zle.

Určite sa bojím ako rodič, ale od toho sú tie tréningy. Ľudia vidia iba to, že robíme veľké skoky a jazdíme medzi stromami a skalami. Predchádzajú tomu však dlhé tréningy. Navyše má plnú ochrannú výstroj od nôh až po hlavu, ktorú chránime prilbou so systémom MIPS, ktorá je oveľa kvalitnejšia než tie obyčajné. Nikdy nerobíme nič, čo sme si predtým nenatrénovali v bezpečných podmienkach.

Zdá sa, že vás to finančne vyjde draho.

Dajú sa zohnať aj lacnejšie veci, ale radi priplatíme za kvalitnejšiu a bezpečnejšiu výstroj. Vstupné náklady nás vyšli viac ako tisíc eur a následne oblečenie, nové brzdy a veci, čo na bicykli pokazíme, sú ďalšie stovky eur. Nový bicykel potrebuje dosť často, keďže rýchlo rastie. Od troch rokov do terajších piatich má už štvrtý bicykel.

Tvoj syn sa nevozí po hore, ale skáče a robí riskantné kúsky. Sám od seba to asi robiť nezačal. Viedol si ho k tomu ty?

Bežné bicyklovanie v podstate ani nepoznáme. Vždy skončíme na nejakých jednoduchých cyklotrasách. Keďže s tým bicyklom viem robiť, zvykol som si nadísť na kopček, skočiť z menšej skaly a podobne a on to vnímal, sledoval... a ako väčší to už chcel opakovať. Takže v podstate som ho k tomu viedol ja.

Deti radi robia to, čo ich rodičia a snažia sa ich napodobňovať. Je prirodzené, že ho to ťahalo k tomuto športu, keďže ho robíš aj ty. Nebolo by však zodpovednejšie viesť ho zatiaľ k bezpečnejšej alternatíve jazdenia na bicykli a púšťať ho do adrenalínových vecí postupne a neskôr?

K tomu, aby robenie tých vecí bolo ok, sme sa dopracovali až postupne. Najprv sme ho naučili brzdiť a to, aby sa nepustil niekam dole kopcom. Je veľmi málo jednoduchších trailov a trás, takže sme sa ho rozhodli pripravovať na ne. Keby to odsúvame, rástol by a viac by ho lákalo ísť do nich, keďže by nemal veľa iných možností. Keby nevedel, ako ich jazdiť, skôr by sa zranil vtedy.

Má Lucas medzi rovesníkmi ďalších takýchto cyklistov?

Áno, niekoľko ich je. Má aj kamošov v jeho veku a navzájom od seba odkukávajú veci. V Česku je už väčšia komunita detí, ktoré jazdia takéto veci.

Ako naučíš troj-štvoročné dieťa, aká rýchlosť je pre neho primeraná a aby mu to neušlo a neprehnal skoky a podobne?

Brzdenie sme trénovali veľmi dlho. Naučili sme ho brzdiť na konkrétnych dĺžkach a pri konkrétnych rýchlostiach. Rýchlo dostal namiesto klasickej hydraulickú brzdu, vďaka ktorej vie krásne spomaliť. Zistil, ako pracovať s ťažiskom, so svojou váhou a podobne.