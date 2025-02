Tipy, ktoré zmenia tvoju pleť. Takto dodáš svojej tvári glow ako z Pinterestu

Túžiš po zdravej a žiarivej pokožke?

Kto by netúžil po zdravej, rozžiarenej pleti, ktorá vyzerá sviežo a hydratovane? Glow efekt už dávno nie je len filtrom na sociálnych sieťach. Vďaka niekoľkým jednoduchým krokom ho môžeš dosiahnuť aj v realite. Stačí vedieť, čo tvoja pleť potrebuje a aké látky jej pomáhajú.

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že to, ako tvoja pleť vyzerá navonok, je odrazom jej vnútorného stavu. To, že bez pravidelného kvalitného spánku, vyváženej stravy, dostatočnej hydratácie či pohybu vytúžený glow nedosiahneš, ti zrejme hovoriť nemusíme.

Nemenej dôležitá je aj správna skincare rutina, ktorá by mala zahŕňať správne čistenie pleti, hĺbkovú hydratáciu, pravidelnú exfoliáciu aj ochranu pred UV žiarením. Vieš, čo by nemalo chýbať v tvojej skincare rutine a ako by mala vyzerať?

1. Double cleansing

Časy, keď sme chodili spať so zvyškami riasenky či dokonca s full face make-upom, sú už dávno za nami. Ak sa chceš ráno zobudiť so žiarivou pleťou, pravidlom číslo jeden je dôkladne, avšak šetrne odlíčená a vyčistená pleť.

„Koncept dvojitého čistenia spočíva v tom, že sa najprv odstráni všetko, čo je na pokožke, a následne sa pokožka čistí druhýkrát, aby sa dosiahlo naozaj hĺbkové vyčistenie,“ vysvetlila pre Vogue Candace Marino, špecialistka v starostlivosti o pleť.

Prvým krokom je teda šetrné odlíčenie, najčastejšie pomocou čistiaceho prostriedku na olejovej báze, ktorý rozpustí a odstráni make-up či denné SPF-ko. Druhým krokom je čistiaci cleanser na vodnej báze, ktorý sa postará o záverečné dočistenie pleti a jej prípravu na ďalšiu rutinu.

Dermatologička Kim Nichols sa pre Vogue vyjadrila, že metóda double cleansing je kľúčom k zdravšej a žiarivejšej pleti. „Na rozdiel od agresívnych mechanických peelingov, double cleansing šetrne uvoľňuje póry a napomáha pleti lepšie absorbovať aktívne zložky obsiahnuté v tvojej skincare rutine.“

📌Do pozornosti ti dávame micelárny čistiaci gél značky Astrid , ktorý obsahuje až 91 % zložiek prírodného pôvodu. Produkt obohatený o 100 % prírodnú bunkovú vodu zo spiruliny, kyselinu hyalurónovú a fytoceramidy sľubuje dôkladné čistenie a ochranu kožnej bariéry. Po jeho použití bude tvoja pleť na dotyk jemnejšia, hladšia a sviežejšia.

2. Šetrná exfoliácia

Dvakrát týždenne svojej pleti dopraj šetrnú exfoliáciu, ktorá ju zbaví odumretých buniek. Podľa dermatologičky Marise Garshick je práve pravidelná exfoliácia kľúčovým krokom na ceste k žiarivej a zdravej pleti. „Odumreté kožné bunky zabraňujú odrážaniu svetla, takže pleť menej žiari. Zároveň exfoliácia podporuje následné vstrebávanie aktívnych zložiek, napríklad kyseliny hyalurónovej.“

Zatiaľ čo mechanický peeling odstraňuje iba vrchnú odumretú časť pokožky, chemický peeling dokáže preniknúť hlbšie do pokožky, zároveň je k pleti šetrnejší. Zabudni na nešetrné drhnutie tváre, ktoré ju iba podráždi, zbytočne vysuší a navyše poškodí tak dôležitú kožnú bariéru. Peeling by vždy mal byť jemný a šetrný.

Skúsená dermatologička Anjali Mahto odporúča dvakrát týždenne do skincare rutiny zaradiť čistiace tonery s obsahom AHA (napríklad kyselina glykolová či mliečna) alebo BHA (kyselina salicylová).

3. Denné alebo nočné sérum

V závislosti od toho, či si robíš večernú alebo rannú rutinu, by po vyčistení a prípadnom peelingu malo nasledovať hydratačné sérum. Iba pokožka, ktorá je hĺbkovo hydratovaná, môže byť žiarivá. Medzi ďalšie výhody séra patrí vyššia koncentrácia aktívnych látok (v porovnaní s krémom) a tiež rýchle vstrebávanie.

Sérum si vyberaj podľa toho, čo tvoja pleť potrebuje. Všeobecne však platí, že skvelým pomocníkom pre žiarivú pleť je vitamín C, ktorý podporuje rozjasnenie a zároveň pôsobí ako ochrana pred voľnými radikálmi.

Druhou účinnou látkou, ktorá ti pomôže dosiahnuť želaný glow efekt, je, samozrejme, kyselina hyalurónová. Kyselina hyalurónová dokáže viazať vodu až do 1000-násobku svojej hmotnosti. Táto látka doslova „nasáva“ vlhkosť z prostredia alebo z hydratačných produktov do pokožky a udržiava ju tam. Vďaka tomu pleť vyzerá plnšia, sviežejšia a vyhladenejšia.

📌 Náš TIP: ASTRID HYDRO X∙CELL Super sérum s 96 % zložiek prírodného pôvodu sľubuje okamžité zvýšenie hladiny vlhkosti v pokožke. Sérum obsahuje ultrahydratačnú receptúru s 5 % účinného multiaktívneho komplexu obsahujúceho prírodnú bunkovú vodu zo spirulíny, kyselinu hyalurónovú a fytoceramidy.

4. Hydratačný krém

Po nanesení séra nezabúdaj ani na hydratačný krém, ktorý tvoju pleť nielen zhydratuje, ale taktiež „zamkne“ všetky doposiaľ použité produkty do tvojej pleti. Rovnako ako pri výbere vhodného séra, aj tu platí, že dobrý krém by mal reagovať na potreby tvojej pleti.

Dermatologička Nkem Ugonabo sa pre Vogue vyjadrila, že ideálny krém pre žiarivú pleť by mal obsahovať hydratačné ingrediencie ako kyselina hyalurónová, ceramidy či niacínamid. „Ak máš suchú pokožku alebo ekzém, odporúčam ti klasický krém. Ak ťa trápi mastná pleť, siahni po ľahkom kréme, napríklad s gélovou konzistenciou,“ vysvetlila a dodala, že ľudia s citlivou pokožkou by mali vždy voliť produkty bez parfumácie.

📌 Náš TIP: Hydratačný krém s gélovou konzistenciou značky Astrid sľubuje okamžité zvýšenie hydratácie až o 57 % a posilnenie kožnej bariéry. Krém obsahuje 100 % prírodnú bunkovú vodu zo spirulíny, kyselinu hyalurónovú a fytoceramidy, ktoré tvojej pleti dodávajú hydratáciu po dobu až 72 hodín. Pre ešte intenzívnejšiu hydratáciu vyskúšaj ASTRID HYDRO X∙CELL Hydratačný a upokojujúci krém bez parfumácie s obsahom 95 % zložiek prírodného pôvodu.

5. Ochrana pred UV žiarením

Ak stále nepoužívaš SPF iba v letných mesiacoch, zabudni na žiarivú pleť. Bez ohľadu na počasie, krém s SPF 30+ je must-have každej kvalitnej skincare rutiny. SPF-ko tvoju pleť chráni pred predčasným starnutím aj pigmentovými škvrnami. „Vystavovanie sa slnečnému žiareniu bez adekvátnej ochrany vedie k poklesu tvorby kolagénu,“ vysvetlila pre Vogue dermatologička Hadley King. A ty iste dobre vieš, že nedostatok kolagénu a žiarivá pleť nejdú dokopy..

Tvoja každodenná ranná rutina by teda mala byť zakončená aplikovaním ochranného faktora. „Odporúčam ti používať širokospektrálne SPF, ktoré ťa ochráni pred UVA aj UVB žiarením. Práve UVA lúče sú okolo nás prítomné počas celého roka, môžu prechádzať cez sklo a tvoria väčšinu UV svetla, ktoré dopadá na Zem,“ vysvetlila dermatologička Sam Bunting.

👀 Ďalšie tipy pre absolútny glow:

Pri starostlivosti o pleť nezabúdaj ani na očné okolie – na očný krém s hydratačnými vlastnosťami nie je nikdy príliš skoro.

To isté platí aj o perách. Popraskané pery sa naozaj nehodia k žiarivej pleti.

Svojej pleti pravidelne dopraj starostlivosť v podobe pleťovej masky, ktorá ju ešte viac vyživí a dodá jej vytúžený glow.

Dopraj svojmu telu vyváženú stravu, dostatok ovocia, zeleniny a mysli na pravidelný pitný režim. Pohyb na čerstvom vzduchu je super, vždy však mysli na SPF-ko.