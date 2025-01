Super Bowl 2025: Hlavnými hviezdami reklamných spotov sú tento rok Charli XCX či Matthew McConaughey

59. ročník Super Bowlu Národnej futbalovej ligy sa uskutoční 9. februára.

Speváčka a popová ikona Charli XCX a americká televízna osobnosť Martha Stewart sa stali hlavnými tvárami reklamy pre Uber Eats, ktorá bude odvysielaná počas jedného z najprestížnejších televíznych momentov roka v USA – Super Bowlu. Teaser reklamy bol zverejnený ako súčasť kampane, uvádza Bandt.

V reklame si obe umelkyne zahrali populárnu hru, ktorá je aktuálne aj súčasťou trendu na TikToku s názvom „We listen and we do not judge“, čo v preklade znamená – počúvame, ale nesúdime. Martha v reklame zastupuje staršie publikum, Charli je tam na to, aby prilákala mladšie generácie.

Ako informuje portál People, vekový rozdiel bolo cítiť medzi nimi hneď od začiatku. „Úprimne, Charli, keď mi môj agent poslal tvoje meno, myslela som si, že je to heslo na wifi,“ povedala Stewart.

Teaser reklamy debutoval 26. januára 2025 ako predzvesť reklamy, ktorá sa neskôr odvysiela počas prestávky Super Bowlu, najväčšej športovej udalosti v USA. K Charli a Marthe sa pridáva aj oscarový herec Matthew McConaughey, ktorý je tiež súčasťou reklamy pre Uber Eats, pripravenej špeciálne na Super Bowl 2025.

Finálový zápas sa uskutoční už 9. februára (nášho času až 10.2. o 00:30) v hale Caesars Superdome v New Orleans. Ide o 59. ročník Super Bowlu Národnej futbalovej ligy. Tento rok ho odvysiela televízna stanica Fox. Ak ťa zaujíma, ako vyzerali reklamné spoty na Super Bowl v minulosti, pozrieš si ich TU.