Muzikál Emilia Pérez distribuovaný spoločnosťou Netflix má 13 nominácií na Oscara.

Emilia Pérez získala v tejto sezóne množstvo nominácií a ocenení, medzi ktorými je aj prestížna nominácia na Oscara za najlepší film. Okrem toho sa stal najviac nominovaným cudzojazyčným filmom všetkých čias.

S 13 nomináciami vyrovnal rekordy filmov ako Oppenheimer, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring a Forrest Gump. Úspech filmu však mnohých zaskočil. Filmoví kritici sa v názoroch na film rozchádzajú a väčšina divákov ho vôbec neocenila.

Ak by Emilia Pérez získala Oscara za najlepší film, bol by to najnižšie hodnotený víťaz od filmu Crash (ktorý kritici hodnotili 73 %). Na portáli Rotten Tomatoes má totiž Emilia Pérez od kritikov 76 % a od divákov len 28 %, čo je najnižšie skóre spomedzi tohtoročných kandidátov na Oscara a jedno z najnižších vôbec.

Pre porovnanie: za posledných dvadsať rokov mali doteraz len dvaja držitelia tohto prestížneho ocenenia hodnotenie pod hranicou 90 %. Sú to už spomínaný film Crash a Zelená kniha.

Hoci Emilia Pérez získala Zlatý glóbus za najlepší muzikál alebo komédiu a získala množstvo nominácií na Oscara, je pravdepodobné, že ho nezíska. Filmy ako Konkláve, Brutalista a Substance sa zdajú byť pravdepodobnejšie, že budú patriť medzi favoritov na víťazstvo. Avšak vzhľadom na to, ako filmové akadémie v poslednom čase uprednostňujú Emiliu Pérez, nie je jeho víťazstvo úplne vylúčené.

Viacerí vyčítajú režisérovi, že pri tvorbe filmu, ktorý spája muzikál a kartelovú drámu, vyhýbal hlbšiemu skúmaniu ústrednej témy. Vyhlásil, že o tom nepotreboval nič zisťovať, pretože to podstatné vie. Táto kontroverznosť prispieva k búrlivým reakciám od divákov.

Navyše sa pri vykresľovaní Mexika a mexickej kultúry nevyhol ani silnej stereotypizácii tamojších ľudí, keď do hlavných úloh obsadil Zoe Saldanu a Selenu Gomez, ktorých španielčina zrejme nie je dobrá do takej miery, že sa im rodení hovoriaci museli smiať. Najmä keď musia často spievať po španielsky.

Kritizované tak boli samotné piesne, ale aj zlá hudobná choreografia či zvláštny tón filmu, kde hlavná hrdinka vymaže všetky svoje minulé činy len tým, že si zmení pohlavie a získa novú identitu.