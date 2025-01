Máš v škole micro-bity? Tak sa prihlás a vyhraj súťaž ENTER MICRO:BIT 3D CUP 2025

Navrhni hračku s micro:bitom a vyhraj zaujímavé ceny.

Aj tento rok mieri na základné školy unikátna súťaž ENTER MICRO:BIT 3D CUP 2025. Rozvíja u detí digitálne zručnosti, inovatívnosť a schopnosť spolupracovať a výsledkom sú jedinečné modely hračiek či hier vytvorené pomocou micro-bitu. Súťaž organizuje ZŠ R. Dilonga v Trstenej v rámci programu ENTER Nadačného fondu Telekom na podporu digitálnych zručností detí. Školy sa môžu prihlásiť do konca januára.

Zdroj: Telekom

Minulý rok sa do súťaže prihlásilo 56 tímov, z ktorých 36 splnilo podmienky a ich projekty boli zaradené do hodnotenia. Tieto čísla ukazujú obrovský záujem o súťaž a zároveň dokazujú, že micro:bity a 3D tlač dokážu deti skutočne inšpirovať k tvorivosti a tímovej spolupráci.

„Zavedením micro:bitov do vyučovania v informatike sa deti začali tešiť na programovanie. No a kúpením 3D tlačiarní do škôl, navrhovaním 3D modelov a ich tlačením sa aj táto technológia stala pre deti oveľa prístupnejšia a tiež veľmi atraktívna. V tejto súťaži si tímy navrhnú hračku, vytlačia na 3D tlačiarni nejaké jej komponenty, ‚oživia‘ ju cez naprogramovaný microbit a odprezentujú,“ povedala organizátorka Micro:bit 3D Cup, Katarína Bielončíková zo Základnej školy R. Dilonga v Trstenej.

O víťazstvo budú môcť zabojovať žiacke tímy vo veku do 15 rokov, ktoré budú navrhovať originálne hračky alebo hry s využitím micro:bitov a 3D tlače. Projekty musia byť inteligentné, funkčné a zaujímavé, súťažiaci totiž musia navrhnúť aj vlastnú marketingovú kampaň. Odborná porota potom zhodnotí nielen technické prevedenie, ale aj kreatívny a praktický prínos návrhov.

Kľúčové termíny:

Registrácia tímov: do 31. januára 2025

Odovzdanie projektov: do 31. marca 2025

Semifinále: 23. apríla 2025

Finále: 28. mája 2025 v Kine Mier Trstená



Viac informácií o súťaži vrátane prihlášok nájdeš na https://enter.study.