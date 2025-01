Spoločnosť Xiaomi prináša na Slovensko novú sériu Redmi Note 14. Potešia ťa AI zábery a maximálna odolnosť

Novinka ti ponúkne profesionálnu fotovýbavu v spojení s maximálnou odolnosťou.

Spoločnosť Xiaomi, známa výrobou smartfónov, spotrebnej elektroniky a produktov pre inteligentnú domácnosť (AIoT), na regionálnom podujatí v Prahe predstavila novú sériu smartfónov Redmi Note 14. Ponúka vlajkové funkcie a skvelý užívateľský zážitok pre široké publikum. Medzi inováciami sú fotoaparáty s vysokým rozlíšením, pokročilá umelá inteligencia a prvotriedna odolnosť.

Séria obsahuje päť zariadení, ktoré posúvajú Redmi Note na ďalšiu úroveň: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G a Redmi Note 14.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Zachyť mimoriadne detaily z tvojho života pomocou výkonných fotoaparátov s AI

Hlavný dôraz pri vývoji Redmi Note 14 sa kládol na vylepšenie fotoaparátov, ktoré teraz prinášajú zážitok porovnateľný s vlajkovými loďami. Model Pro je vybavený výkonným 200Mpx fotoaparátom s umelou inteligenciou a optickou stabilizáciou obrazu (OIS), čo umožňuje zachytiť neuveriteľné detaily.

Pokročilé možnosti priblíženia ponúkajú užívateľom skutočnú všestrannosť. Od 2-násobného a 4-násobného bezstratového optického priblíženia, až po 30-násobné digitálne priblíženie, ktoré majú modely Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G. Model Redmi Note 14 Pro prináša pre fotografov nové možnosti s 20-násobným digitálnym priblížením.

Základné modely Redmi Note 14 a Redmi Note 14 5G sú vybavené 108Mpx AI fotoaparátom, pričom aj v nižšej cenovej kategórii ponúkajú fotky so živými farbami a ostrými detailmi.

Zdroj: Xiaomi

Aby bol zážitok z fotografovania ešte lepší, predné fotoaparáty radu Redmi Note 14 majú minimálne rozlíšenie 20Mpx. Model Redmi Note 14 Pro navyše vyčnieva s mimoriadnym 32Mpx predným fotoaparátom. Dômyselne navrhnuté predné fotoaparáty so 0,8x širokouhlým priblížením tak umožňujú pri spoločných okamihoch zachytiť všetkých.

Séria Redmi Note 14 je navrhnutá tak, aby prinášala komplexný zážitok z fotenia. Špičkový výkon sa tu spája s intuitívnou všestrannosťou. Pre tento účel boli pridané rôzne kreatívne funkcie, ako napríklad Dynamické zábery, ktoré oživujú každý obrázok jemným pohybom a Duálne video, ktoré pridáva nahrávanie z predného a zadného fotoaparátu súčasne, čo umožňuje zachytiť viacero perspektív.

Zdroj: Xiaomi

Úprava fotografií sa pri modeloch Pro zlepšila vďaka pokročilým AI funkciám. Funkcia AI Image Expansion rozširuje pozadie a vytvára pôsobivejšie zábery, zatiaľ čo AI Erase Pro umožňuje jednoduché odstránenie nežiaducich objektov bez potreby aplikácií tretích strán.

Okrem toho sú základné modely vybavené funkciou AI Sky pre jednoduchú výmenu pozadia. Táto bezproblémová integrácia AI nástrojov zlepšuje kvalitu fotografií a zjednodušuje proces úprav, vďaka čomu sú profesionálne úpravy na dosah každému.

Zdroj: Xiaomi

Robustný, odolný a navrhnutý pre každodenný život

Rad Redmi Note 14 je navrhnutý na každodenné používanie a je odolný voči pádom, vode a poškriabaniu. Telo modelov Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G obsahuje kvalitné materiály pre zvýšenú odolnosť. Rám je vyrobený z kompozitu s vysokou pevnosťou a má vstavanú penu na pohlcovanie energie ako aj polymérový tlmiaci materiál pre lepšiu odolnosť pri pádoch. Displej chráni odolné sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ktoré zvyšuje odolnosť proti poškriabaniu. Model Redmi Note 14 Pro+ 5G môže byť tiež vybavený sklom Corning® Gorilla® Glass 7i alebo vegánskym koženým krytom batérie pre extra ochranu. Ostatné modely majú sklo Corning® Gorilla® Glass 5 s pevným krytom displeja.



Okrem odolnosti voči pádom a poškriabaniu je séria Redmi Note 14 navrhnutá tak, aby odolala aj prírodným živlom. Modely Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G majú krytie IP68, čo im poskytuje výnimočnú ochranu proti prachu a vode a sú tak ideálne na akýkoľvek deň, či už ide o nečakaný dážď alebo náročné dobrodružstvo. Redmi Note 14 Pro a Redmi Note 14 5G sú vybavené krytím IP64, ktoré ich chráni pred prachom a striekajúcou vodou.

Model Redmi Note 14 má stupeň krytia IP54, čo tiež zaisťuje ochranu pred striekajúcou vodou a prachom. Všetky telefóny majú optimalizovaný displej, ktorý zaručuje zvýšenú odozvu a presnosť dotykov aj s mokrými alebo mastnými prstami. Telefóny Redmi Note 14 sú tak pripravené na všetko, čo život prinesie.

Zdroj: Xiaomi

Bezproblémový výkon počas celého dňa

Rad Redmi Note 14 ponúka robustný výkon a dlhú výdrž batérie. Vďaka výkonným procesorom sú tieto zariadenia skvelé na multitasking a zvládnu všetko od videohovorov až po hranie náročných hier.

Najvyšší model Redmi Note 14 Pro+ 5G je ako jeden z prvých smartfónov vybavený najnovším 4nm procesorom Snapdragon® 7s Gen 3, ktorý prináša rýchlosť a svižné reakcie. Je osadený 5110mAh batériou so 120W nabíjaním HyperCharge, ktorá vydrží počas celého dňa.

Vysokokapacitná batéria Redmi Note 14 Pro+ 5G je navrhnutá tak, aby zvládla extrémne podmienky a funguje aj pri teplotách do -20 °C. Smartfón tak spoľahlivo funguje aj v prostredí pod bodom mrazu.

Redmi Note 14 Pro 5G a ďalšie modely sú vybavené procesormi MediaTek Dimensity 7300-Ultra a MediaTek Helio G100-Ultra, čo zaručuje plynulé hranie hier, streamovanie obľúbeného obsahu a rýchle prepínanie medzi aplikáciami. S veľkými batériami s kapacitou od 5110 mAh do 5500 mAh budeš mať dostatok energie počas celého dňa, či už dokončuješ pracovný projekt alebo relaxuješ pri obľúbenom seriáli.

Zdroj: Xiaomi

Všetky batérie pre Redmi Note 14 majú nielen veľkú kapacitu, ale aj dlhú životnosť. Sú navrhnuté na dlhodobú spoľahlivosť a zachovávajú si až 80 % svojej kapacity aj po 1 600 nabíjacích cykloch. Funkcie inteligentného nabíjania a predpovedania starnutia batérie, založené na údajoch o používaní, optimalizujú proces nabíjania a proaktívne udržiavajú stav batérie pre konzistentný výkon.

Okrem toho všetky modely Pro obsahujú funkciu rýchleho zapnutia, ktorá umožňuje pohodlné spustenie v priebehu niekoľkých sekúnd aj po vybití batérie.

V celej sérií je dostupná aj funkcia Google Gemini. Posúva tak využitie telefónov na novú úroveň a vylepšuje zážitok vďaka personalizovaným interakciám. Okrem toho v telefónoch Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G nájdeš aj funkciu Circle to Search, ktorá umožňuje používateľom rýchlejšie vyhľadávať informácie v okolí, čo zjednodušuje a urýchľuje každodenné úlohy.

V súčasnom svete, kde je dôležité zostať pripojený, je rad Redmi Note 14 navrhnutý s cieľom vyvážiť výkon a efektivitu. Ponúka celodenné používanie a v prípade potreby pohodlie rýchleho nabíjania.

Zdroj: Xiaomi

Vtiahnutie do deja s pokročilým displejom, ktorý chráni tvoje oči

Redmi Note 14 je vybavený nádherným displejom s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a ochranou očí. To znamená plynulé prechody, ktoré oživujú prezeranie sociálnych sietí, sledovanie videí alebo hranie hier. 1,5K rozlíšenie modelov Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G navyše zvýrazňuje každý detail.

Vďaka technológii starostlivosti o oči je dlhodobé používanie pohodlnejšie. Všetky modely majú displej, ktorý minimalizuje vystavenie modrému svetlu, a to vďaka certifikátom TÜV Rheinland Low Blue Light (hardvérové riešenie), Flicker Free a Circadian Friendly, ktoré prinášajú príjemnejší zážitok počas nočného sledovania.

Displej modelov Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G dosahuje jas až 3000 nitov, čo zaručuje vynikajúcu čitateľnosť aj v exteriéri. Tieto hodnoty jasu sú výrazne lepšie ako pri predchádzajúcej generácii.

Zdroj: Xiaomi

Pri telefónoch Redmi Note 14 spoločnosť Xiaomi ponúka pozoruhodnú kombináciu vysokého výkonu, úžasných fotografií a odolnosti navrhnutú tak, aby spĺňala všetky súčasné potreby.

Vďaka pokročilým fotoaparátom s vysokým rozlíšením a AI funkciami, odolnej konštrukcií chrániacej pred prachom a vodou, silnému výkonu a batérií s dlhou výdržou sa tak zariadenia Redmi Note 14 stávajú novým štandardom vo svojej triede. Každému prinášajú prémiové funkcie a výnimočnú hodnotu vo všetkých aspektoch.

Xiaomi launch event v Prahe pre centrálnu Európu a Škandináviu

Telefóny Redmi Note 14 sa pre regióny strednej Európy, východnej Európy a Škandinávie predstavili 21. januára na špeciálnom podujatí v Česku, ktoré sa konalo v pražskom Fóre Karlín. Na predstavení sa zúčastnilo viac ako 400 hostí z 20 krajín. Okrem predstavenia nového radu Redmi Note 14, spoločnosť Xiaomi ukázala aj päť nových produktov pre inteligentnú domácnosť (AIoT), ktoré rozšíria už tak rozsiahle produktové portfólio.

Medzi tieto novinky patria slúchadlá Redmi Buds 6 a Redmi Buds 6 Pro, inteligentné hodinky Redmi Watch 5 a nové powerbanky Xiaomi 33W Power Bank 10000 a Xiaomi 165W Power Bank 10000. Tieto nové produkty prinesú zvuk vlajkových zariadení a sledovanie osobného zdravia s nimi bude ešte jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Počas predstavenia Redmi Note 14 bol verejnosti v strednej a východnej Európe po prvýkrát predstavený aj prvý elektromobil značky, úspešný model Xiaomi SU717. Tento luxusný sedan triedy C, ktorý sa na čínskom trhu objavil v apríli 2024, dosiahol v novembri 2024 viac ako 100 000 vyrobených kusov. Xiaomi SU7 bude prezentovaný počas pražského podujatia výhradne na predvádzacie účely.

Xiaomi sa spája s podujatím Red Bull Ibiza Royale

Predstavenie série Redmi Note 14 v Prahe poslúžilo aj ako výborná príležitosť na oznámenie nového partnerstva medzi Xiaomi a Red Bull Ibiza Royale, najbláznivejším prekážkovým behom.

Od 11. do 14. apríla 2025 sa na ikonickom hrade na Ibize proti sebe postaví až 250 zmiešaných tímov z 50 krajín sveta. Jednotlivé tímy budú zdolávať jedinečné výzvy navrhnuté profesionálnymi športovcami a expertami zo spoločnosti Red Bull. Cieľom každého tímu sa bude cez prekážky dostať až na samotný vrchol hradu. Každý moment tohto zápolenia bude zachytený s presnosťou a kvalitou technológie od Xiaomi.

Toto partnerstvo medzi spoločnosťami Xiaomi a Red Bull Ibiza Royale presahuje rámec samotnej súťaže. Do zápolenia sa zapojí 11 influencerských tímov Xiaomi, ktorí budú počas súťaže vytvárať vlastný vysokokvalitný obsah pre svoje domáce krajiny, ako sú Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Turecko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Brazília a Čile. Cieľom týchto iniciatív je nadviazať kontakt s globálnym publikom Xiaomi a posilniť záväzok značky poskytovať inovatívne zážitky.

Registrácia je otvorená do 14. marca 2025. Navštívte stránky www.redbullibizaroyale.com a sociálne médiá spoločnosti Xiaomi, kde nájdete všetky podrobnosti. Zapoj sa do výzvy so spoločnosťami Xiaomi a Red Bull Ibiza Royale a zaži jedinečné dobrodružstvo.

Ceny a dostupnosť radu Redmi Note 14

Early bird ceny na všetky modely platia od 21. januára do 9. februára 2025.

Redmi Note 14 Pro+ 5G sa dodáva vo farbách Midnight Black, Lavender Purple a Frost Blue s dvomi variantmi úložiska. 12GB + 512GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 449 € a následne za 499 €. 8GB + 256GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 389 € a následne za 439 €.

Za recenziu telefónu Redmi Note 14 Pro+ 5G, ktorá bude napísaná od 21. januára do 9. februára navyše získaš slúchadlá Redmi Buds 6 alebo náramok Xiaomi Smart Band 9.

Redmi Note 14 Pro 5G sa dodáva vo farbách Midnight Black, Lavender Purple a Coral Green s jedným variantom úložiska. 8GB + 25G GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 319 € a následne za 369 €.

Za recenziu telefónu Redmi Note 14 Pro 5G, ktorá bude napísaná od 21. januára do 9. februára navyše získaš slúchadlá Redmi Buds 6 alebo náramok Xiaomi Smart Band 9.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro sa dodáva vo farbách Midnight Black, Aurora Purple a Ocean Blue s jedným variantom úložiska. 8GB + 25G GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 249 € a následne za 279 €.

Redmi Note 14 5G sa dodáva vo farbách Midnight Black, Lavender Purple a Coral Green s jedným variantom úložiska. 8GB + 25G GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 239 € a následne za 269 €.

Redmi Note 14 sa dodáva vo farbách Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue a Lime Green s dvomi variantmi úložiska. 8GB + 256GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 199 € a následne za 229 €. 6GB + 128GB model bude v rámci akcie Early bird dostupný za uvádzaciu cenu 179 € a následne za 199 €.