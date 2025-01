Falošný Brad Pitt z nemocnice žiadal od ženy peniaze. Poslala mu 825 000 eur

Pomocou umelej inteligencie vytvorili podvodníci fotografie, ktoré ju presvedčili, že herec je v núdzi a žiada od nej peniaze.

58-ročná Francúzka sa stala obeťou podvodu, keď si myslela, že ju oslovil samotný Brad Pitt a žiadal od nej peniaze. Podvodníci použili umelú inteligenciu na vytvorenie falošného obrazu herca z nemocničného prostredia a podarilo sa im od ženy získať až 850 000 dolárov, t.j. 825 000 eur.



Podvodníci tvrdili, že Brad Pitt je údajne v nemocnici a žiada od Anne peniaze, pretože mu Angelina Jolie po ich rozvode zmrazila účty. Podvodníci jej zasielali fotografie Brada generované pomocou AI, ktoré prezentovali herca na lôžku.



Zdroj: x/@TheOscarRace



Brad s Anne údajne komunikoval až 18 mesiacov, počas ktorých jej posielal básne a dokonca ju požiadal o ruku. „Milovala som muža, s ktorým som sa rozprávala. Vedel, ako sa rozprávať so ženami, a bolo to veľmi dobre zostavené,“ povedala.



To, že ide o podvod, si Francúzka podľa informácií New York Post uvedomila až v lete, keď sa skutočný Brad Pitt objavil so svojou súčasnou partnerkou na verejnosti a ich fotografie zaplavili internet.



So svojím príbehom sa rozhodla vystúpiť v televízii. Podľa informácií čelila po medializovaní vlne kyberšikany a dnes je údajne hospitalizovaná pre ťažké depresie.