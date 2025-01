Tyson Fury oznámil koniec svojej kariéry. V rozhodnutí ho ovplyvnila jeho žena

Viacerí ho označujú ako najlepšieho britského boxera v ťažkej váhe svojej generácie.

Bývalý svetový šampión v ťažkej váhe Tyson Fury oznámil koniec svojej boxerskej kariéry. Jeho posledným zápasom bola decembrová prehra na body proti Oleksandrovi Usykovi, po ktorej ukrajinský boxer obhájil titul majstra sveta. Fury odchádza na konte so 34 víťazstvami, dvomi prehrami a jednou remízou, informuje Yahoo Sports.

O svojom rozhodnutí informoval Fury prostredníctvom krátkeho videa na sociálnych sieťach: „Bola to skvelá cesta. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali.“ 36-ročný boxer už po zápase s Usykom naznačil možný koniec kariéry, pričom tento duel bol ich druhým vzájomným súbojom a opäť skončil víťazstvom Usyka na body. Furyho oznámenie ukončilo akékoľvek diskusie o budúcich zápasoch, aj napriek špekuláciám o možnom súboji s Anthonym Joshuom.

Počas svojej kariéry už niekoľkokrát vyhlásil koniec, no vždy sa vrátil. Hovorí sa, že významnú úlohu v jeho rozhodnutí zohrala jeho manželka Paris, ktorá dlhodobo apelovala na to, aby skončil. „Box je veľmi nebezpečný šport. Stačí jeden úder a všetko sa môže zmeniť,“ vyjadrila sa v minulosti manželka pre denník The Mirror.

Promotér Frank Warren, ktorý dlhé roky spolupracoval s Furym, priznal, že o jeho rozhodnutí dopredu nevedel. „Nebudem ho nijako ovplyvňovať. Ak je to jeho voľba, rešpektujem to. Bol najlepším britským boxerom v ťažkej váhe svojej generácie,“ povedal Warren pre BBC.