Príliš veľa výživových doplnkov súvisí s výskytom ťažkého akné a jaziev: Kedy treba spozornieť?

Ideál krásy a dokonalého tela sa netýka len dievčat a žien. Aj mnohí muži sa už od skorej puberty snažia vytvarovať si vysnívanú postavu. Kým dievčatá sa často uchyľujú k drastickým diétam, u chlapcov sa honba za dokonalosťou prejavuje prehnaným cvičením, ktoré nezriedka kombinujú so zvýšeným príjmom výživových doplnkov.

Nadmerné množstvo proteínov v umelo vytvorených formách sa u tínedžerov často prejavuje ťažkým akné a hlbokými zápalmi. Tie môžu neskôr viesť k vzniku hlbokých, nevzhľadných jaziev, ktorých liečba a korekcia je pomerne náročná. O probléme, ktorý trápi aktívnych mladých ľudí, sme sa rozprávali s dermatologičkou Luciou Drahovskou.

V článku si prečítaš, kde je hranica užívania výživových doplnkov, ktorej prekročenie môže spôsobiť problémy. Prečo sa zvýšené množstvo proteínov, najmä u mladých ľudí, spája s kožnými problémami a ťažkým akné. Kto by v žiadnom prípade nemal suplementovať kreatín a kedy by sme mali vyhľadať odbornú pomoc.

Dermatologičku Luciu Drahovskú v ambulancii s týmto problémom najčastejšie vyhľadávajú pacienti vo veku 14 až 20 rokov. „Chlapci si začnú viac všímať svoje telo, chcú sa viac páčiť sebe, frajerkám, začnú športovať a samozrejme s tým súvisí aj zmena stravy. Začnú vyhľadávať doplnky stravy, ktoré vedú k zlepšeniu výkonu a rýchlejšiemu naberaniu svalovej hmoty,“ hovorí.

Problém akné spôsobeného doplnkami sa podľa skúseností lekárky viac týka chlapcov ako dievčat. „Dievča, ktoré ku mne prišlo s výrazným ťažkým akné s tým, že začalo cvičiť a brať výživové doplnky, mám len jedno.“

Zdroj: Pexels / Karolina Grabowska

Sen o vypracovanej postave si skracujú výživovými doplnkami

Mladí ľudia často v dobrej viere, že im to urýchli cestu k vypracovanej postave, okrem proteínov užívajú aj kreatín a anaboliká. Aj keď prijímanie proteínov a kreatínu má preukázateľné pozitívne účinky na rast svalov, treba dbať na to, aby sa neprekračovali odporúčané dávky a aby ich neužívali ľudia s kontraindikáciami, anaboliká podľa slov lekárky „absolútne nepatria do zdravého stravovania mladých ľudí.“

Dermatologička Drahovská upozorňuje, že „proteíny sú nevyhnutné pre vývoj a rozvoj svalov, pevnosti kosti, ale nie vo zvýšenej miere, ako sa zbytočne prijímajú v umelo vytvorených formách.“ Bielkoviny totiž v dostatočnom množstve dokážeme prijímať obsiahnuté v pestrej strave, bohatej napríklad na mäso, ryby, syry a ďalšie mliečne výrobky.

Proteíny a súvis s akné

Proteíny a ich súvislosť s akné spočíva v tom, že dochádza k zvýšenej aktivite svalovej hmoty a preaktivovaniu svalových enzýmov. To vedie k zvýšenému prekrveniu a následne k zvýšenej aktivite mazových žliaz a produkcii mazu. Tieto faktory vytvárajú ideálne podmienky na premnoženie bakteriálnej flóry na pokožke a narušenie prirodzeného mikrobiómu pokožky.