Bozky sú vo filmoch často kľúčové, dávajú priestor na rozvoj romantického vzťahu a často môžu zamiešať karty.

Jedna vec je natáčanie a druhá postprodukcia, ktorá môže film pozmeniť. Často sa stáva, že niektorí herci alebo herečky sa vo filme vôbec neobjavia, pretože sa mali zúčastniť len na jednej scéne, ktorá sa nestihla zostrihať a do filmu sa nedostala.



To isté sa deje s rôznymi zápletkami, ktoré sa v postprodukcii považujú za nepodstatné.

Toto je zoznam šiestich bozkávacích scén podľa webovej stránky Ranker, ktoré sa nikdy neobjavili na plátne a boli vystrihnuté.

1) Suicide Squad - Harley Quinn a Deadshot

Margot Robbie a Will Smith, respektíve postavy Harley Quinn a Deadshota, mali medzi sebou vo filme Suicide Squad skvelú chémiu. Aj keď je Harley oddaná svojmu Jokerovi, s Deadshotom to medzi nimi trochu iskrilo.



Potvrdil to aj samotný režisér filmu David Ayer. Postavy sa mali v pôvodnej verzii filmu bozkávať. Nanešťastie, táto scéna bola z finálnej verzie vypustená.

Zdroj: Warner Bros. Pictures

2) Scooby-Doo - Daphne a Velma

Podľa Sarah Michelle Gellar, ktorá hrala Daphne v hranej verzii Scooby-Doo, mala byť vo filme scéna bozku medzi jej postavou a Velmou. Hoci nie je jasné, prečo sa práve tento bozk nedostal do konečnej verzie filmu, Gellar si myslí, že ho možno odstránili, pretože nebol dostatočne vzrušujúci.

Zdroj: Warner Bros

3) Scary Movie 5 - Charlie Sheen a Lindsay Lohan

Hollywoodske hviezdy sa spolu objavili v piatom pokračovaní filmu Scary Movie. Lindsay Lohan sa mala pôvodne bozkávať s Charliem Sheenom počas úvodnej scény, v ktorej natáčali sex tape.

Podľa TMZ bola veľká časť bozkávacej scény nakoniec vystrihnutá kvôli obavám Lohan zo Sheenovej sexuálnej minulosti, a aj z jeho údajných zubných zákrokov. Okrem vystrihnutia väčšiny bozkávacích scén produkcia údajne použila aj dvojníkov a v snímke neboli ich skutočné telá.

Zdroj: The Weinstein Company

4) Klan Gucci - Lady Gaga a Salma Hayek

Lady Gaga, ktorá vo filme Klan Gucci stvárnila Patriziu Reggiani, spolu so Salmou Hayek oslavujú, keď sa dozvedia, že pokus o atentát na Patriziinho manžela bol úspešný. Gaga údajne improvizovala a vášnivo pobozkala Salmu Hayek. Táto scéna sa však nikdy nedostala na filmové plátno.



Gaga bola zo strihu dosť sklamaná: „Som ako veľmi otravné dieťa v škole, ktoré sa chváli, že sa bozkáva s populárnou dievčinou, ale nemá žiadny dôkaz!“ Hayek bozk potvrdila.

Zdroj: United Artists

5) Verejní nepriatelia - Johnny Depp a Carey Mulligan

Carey Mulligan v jednom rozhovore tvrdila, že počas nakrúcania filmu Verejní nepriatelia sa musela s Johnnym Deppom bozkávať najmenej 16-krát. Depp vo filme hrá Johna Dillingera, zatiaľ čo Mulligan stvárňuje Carol Slayman.



Mulligan tvrdí, že scény boli vystrihnuté, pretože pri bozkávaní Johnnyho vyzerala veľmi nervózne a neuvoľnene. Ako prezradila, bolo takmer nemožné byť pokojný pri bozkávaní hviezdy, akou je Depp.

Zdroj: Universal Pictures

6) Veľké víťazstvo - Tom Hanks a Geena Davis

Vo filme bola pôvodne scéna, v ktorej sa baseballová hráčka Dottie Hinsonová, v podaní Geeny Davis, bozkáva s Jimmym Duganom (Tom Hanks), ktorý stvárnil postavu vyliečeného alkoholika, ktorý sa stal manažérom tímu.



Scéna bola nakrútená na žiadosť štúdia. Štábu a testovacím divákom sa však bozk nepáčil - podľa nich bol príliš silený.