Najlepší turnaj Oktagonu? Karlos Vémola sa postaví obrovi z Írska a uvidíme aj zápas o 300-tisíc eur

Takýto turnaj tu ešte nebol. Bojová organizácia Oktagon MMA zakončí nabitý rok ešte nabitejším podujatím, ktoré do pražskej O2 Arény prinesie tri titulové zápasy vrátane vyvrcholenia miliónovej pyramídy. Tešiť sa naň môžeš v nedeľu 29. decembra.

Oktagon má za sebou tento rok už 13 veľkolepých turnajov vrátane podujatia na futbalovom štadióne, ale zdá sa, že organizátori si nechali jednu z najlepších bojových kariet na samotný záver roka.

Turnaj Oktagon 65, do ktorého zostávajú posledné dni, totiž prvýkrát v histórii prinesie tri titulové zápasy a zároveň sa stane vyvrcholením pyramídy Tipsport Gamechanger, ktorej víťaz si okrem svetovej prestíže odnesie aj životnú výhru.

Zdroj: OKTAGON MMA

Víťaz získa státisíce eur

Vrcholom večera nebude nič iné ako vyvrcholenie pyramídy Tipsport Gamechanger, v ktorej si to v očakávanej odvete rozdajú o najvyššie priečky Ronald Paradeiser a Losene Keita. Keita vyhral ich prvý súboj ešte v roku 2022, odvtedy však slovenský favorit urobil obrovský pokrok a stal sa šampiónom ľahkej váhy. V očiach bookmakerov je však stále miernym favoritom bombardér Keita, ktorý už roky ničí súperov ako na bežiacom páse.

Stávky sú teraz vysoké. Okrem titulu v ľahkej váhe je v hre aj balík 300 000 eur (7,5 milióna korún). Kto ho podľa teba získa?

Anketa: Tipnite si víťaza pyramídy Tipsport Gamechanger. Ronald Paradeiser. Losos Keita. Ronald Paradeiser. 53 % Losos Keita. 47 %

Vrcholom by mal byť tretí súboj s Attilom Veghom. Vémola tento rok vyhral druhý odvetný zápas. Zdroj: Oktagon MMA

Vémola sa vzdá titulu

Druhý titulový zápas večera sa uskutoční medzi šampiónom welterovej váhy Karlosom Vémolom a vyzývateľom Willom Fleurym, 191 centimetrov vysokým Írom, ktorý prešiel veľkými svetovými organizáciami.

Medzi oboma bojovníkmi to vrie už od potvrdenia ich súboja, pričom Vémola tradične nešetrí silnými slovami: „Obaja sme bojovníci, ale ja pred nikým neustúpim. Obaja sme bojovali po celom svete, ty si to vo svojej poslednej organizácii pos*al. Bojoval si za milión dolárov, používal si steroidy a vyhodili ťa. Teraz robíš ďalšiu chybu, keď hovoríš, že som zbabelec a utekám. Ale ja pred nikým neutekám,“ povedal Terminátor svojmu súperovi do očí a dodal, že aj keď za zápas nedostane toľko peňazí, rád mu ich hodí na hlavu.

Bude to však netypický titulový zápas. Vémola sa má na budúci rok vo svojom poslednom zápase stretnúť s Attilom Véghom, a ak teraz Fleuryho porazí, hodlá sa titulu vzdať v prospech iných bojovníkov.

„V momente, keď porazím Fleuryho, vzdám sa titulu a nechám oň bojovať iných. Attila je po prehre, päť rokov nebojoval a nie je to práve vyzývateľ na titul. Bol by som rád, keby pre nás Ondra vymyslel niečo ako v UFC, kde majú titul Baddest Motherf**ker,“ povedal pre Sport.cz.

Zdroj: OKTAGON MMA

Odveta ženského titulu

Lucie Pudilová a Lucia Szabová mali byť pôvodne protagonistkami tretieho titulového zápasu, ktorý fanúšikovia uvidia na galavečere. Slovenská hviezda Szabová sa pre chorobu nebude môcť zúčastniť na zápase o titul v bantamovej váhe, ale organizácii sa podarilo nájsť náhradu.

Szabovú nahradí Nórka Cecilie Bolanderová. Pudilová sa s ňou stretla v septembri, keď po tvrdom a napínavom súboji zvíťazila Češka na body.

Pudilovú pred niekoľkými týždňami zasiahla rodinná tragédia, keď jej milovaný mladší brat zahynul pri autonehode. Napriek mimoriadne ťažkej situácii však zápas nevzdala. Pred zápasom bola považovaná za veľkú favoritku.

Zdroj: OKTAGON MMA

O čo ďalšie pôjde?

Okrem spomínaných hviezd sa môžete tešiť na množstvo ďalších atraktívnych súbojov. Do akcie sa vráti napríklad mladý talent Tichota Jakub, dánsky "žralok" Jonas Mågård, Novak Marco, obávaný knokautér Radovan Úškrt či Jakub Batfalský. O rezervný zápas pyramídy Tipsport Gamechanger sa postarajú Legierski Mateusz a Sardari Agy. Na ktorý súboj sa tešíš najviac?