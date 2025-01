Bola som u veštice: Opísala som jej svoj fiktívny život a ona nezistila, že klamem. Ako sa obhájila, keď som sa jej priznala?

Veštenie za 80 eur, vymyslené príbehy a priznanie, že som redaktorka. Ako po tom všetkom reagovala?

Veštenie je téma, ktorá sa spája so zvedavosťou, skeptickosťou, ale aj túžbou zistiť niečo dôležité. Kto sa tomu venuje, tvrdí, že má nejaký nadprirodzený dar. Rozhodla som sa preskúmať, či je to naozaj tak. Išla som k veštici, aby som zistila, čo mi dokáže predpovedať a ako veľmi sa dá dôverovať jej slovám.

Aj keď som si nemyslela, že prídem do nejakého mystického chrámu, obyčajný panelákový byt ma celkom prekvapil. Človek by nepovedal, že v týchto miestnostiach by sa mali odohrávať nejaké nadprirodzené seansy.

Za veštenie som zaplatila 80 eur, čo nie je malá suma, takže som od toho očakávala niečo viac, než len prázdne reči. Čo mi naozaj môže povedať? Môže vedieť niečo, čo naozaj sedí na moju budúcnosť, alebo ide len o hru s pravdepodobnosťou?

Aby som zistila, čo dokáže, rozhodla som sa trochu otestovať jej schopnosti. Počas veštenia som sa nechala uniesť svojou zvedavosťou a vymyslela som si niekoľko faktov o sebe. Chcela som vidieť, či ich dokáže odhaliť, alebo absolútne nebude tušiť, kde je pravda. Ako to dopadlo?

Niektoré veci trafila, ale boli tam aj momenty, keď som sa musela smiať, pretože to, čo povedala, bolo úplne mimo. Po veštení som sa jej priznala, že som redaktorka a že o tejto skúsenosti píšem článok. Jej reakcia na moje odhalenie ma úplne prekvapila. Čo mi o svojej práci prezradila? Ako sa vyjadrila k svojim nepresným veštbám a čo ešte o mne vedela?

Kvalitné články nevznikajú samé od seba. Sú za nimi hodiny práce, zvedavosti a hľadania pravdy. Ak sa ti páči, čo robíme, podpor nás vstupom do klubu Refresher+. Tvoja podpora je kľúčom k ďalším príbehom, ktoré stoja za prečítanie.

Panelákový byt a obyčajná miestnosť s vonnými tyčinkami

Vešticu, ktorá ponúka to, čo som potrebovala, som hľadala veľmi dlho. Prelustrovala som snáď celý internet a rôzne fóra, kde si ľudia navzájom odporúčajú veštice, ktoré im pomohli a za ktoré sa zaručujú. Vybrala som si jednu priamo v bratislavskej Dúbravke. Keď som jej zavolala, mala na mňa čas až o tri týždne. Musela byť teda riadne zaneprázdnená.

Keď som prišla na miesto jej pôsobenia, stál predo mnou obyčajný panelák. Dvere mi otvorila žena, ktorú by som si na ulici pravdepodobne nevšimla. Byt vyzeral úplne normálne. Akurát miestnosť, v ktorej veštila, bola plná vonných tyčiniek a kníh o veštení a mágii. V strede bol stôl, na ktorom mala naukladané karty a kyvadlo.

Sadla som si za stôl a čakala, kým sa veštica ku mne pridá. Keď sa usadila oproti mne, začala som cítiť mierny stres. Začala tým, že mi položila niekoľko otázok. „Chceš sa pozrieť na konkrétnu oblasť života, alebo to necháme na karty?“ Spýtala sa. Rozhodla som sa pre druhú možnosť, aby som jej nechala viac priestoru na „kreativitu“.

Prvé karty, ktoré vytiahla, vraj naznačovali, že som vo fáze veľkých zmien. „Minulý rok bol pre teba náročný,“ začala. „Vidím, že si sa snažila urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnili tvoju budúcnosť.“ Prikývla som, aj keď som presne nevedela, čo tým myslí. Minulý rok bol v mojom živote úplne normálny, nič dramatické ani zásadné sa nestalo.

Keď prešla na zdravie, opäť ma zarazila: „Musíš si dávať pozor na trávenie. Karty ukazujú, že tvoje telo sa snaží niečo signalizovať. Možno si už cítila menšie nepríjemnosti, najmä po určitých jedlách.“ Tu som už bola trochu skeptická, moje trávenie fungovalo dokonale a jediné „signály“, ktoré som mala, boli z chuti na ďalší koláč po obede.

Neskôr prišiel rad na moju rodinu. Povedala, že vidí v mojom okolí niekoho, kto potrebuje podporu. „Je tam niekto, kto má pocit, že mu nerozumieš. Táto osoba sa snaží o tvoju pozornosť, ale možno to nevie správne vyjadriť.“ Samozrejme, nepovedala konkrétne meno, ale kto z nás nemá v rodine niekoho, kto by mohol spĺňať túto definíciu?

Skúška pravdy

Rozhodla som sa jej dať ďalšiu skúšku. Nadhodila som, že mám dve deti, čo nie je pravda. Zareagovala okamžite: „Áno, vidím ich. Sú veľmi rozdielne povahy. Jedno z nich je introvert, druhé je odvážnejšie. Ale obe ťa milujú a vážia si, čo pre ne robíš.“ Tvárila som sa vážne, no v duchu som sa zabávala, ako sebavedome mi popisovala život, ktorý vôbec neexistoval.

Potom som pridala ďalšiu fiktívnu informáciu, že plánujem zmenu práce. „To bude dobrý krok,“ povedala bez zaváhania. „Vidím, že si momentálne v práci nespokojná, ale táto zmena ti otvorí nové možnosti. Neboj sa, čaká ťa úspech.“ Pravda však bola, že svoju prácu mám rada a nič nové neplánujem.

Po tom, čo mi s vážnym výrazom tváre vysvetľovala, aké výzvy a nové začiatky ma čakajú, som sa rozhodla pritvrdiť. Nadhodila som otázku, ktorá mala celkom absurdné pozadie, no veštica ju prijala úplne vážne. „Mám ešte jednu vec, ktorá ma trápi,“ povedala som, snažiac sa vyzerať vážne. „Mám pocit, že ma niekto sleduje. Niekoľkokrát som si všimla cudzie auto pred domom, a dokonca sa mi stratili niektoré veci. Myslíte, že by som sa mala báť?“

Veštica na mňa pozrela trochu zamyslene, akoby si chcela overiť, či to myslím vážne. Potom začala miešať karty. „Vidím tu prítomnosť niekoho, kto má o teba veľký záujem,“ povedala tajomne.