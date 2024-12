Ako sa dostane balíček priamo k tebe? Toto sa deje s tvojou zásielkou od objednania po doručenie kuriérom

Kúpiť darček je jednoduché. No jeho samotné doručenie je komplikovanejšie, než si myslíš.

Objednávanie balíčkov je pred Vianocami v plnom prúde a kuriérske spoločnosti intenzívne roznášajú darčeky po celom Slovensku. Zaujíma ťa, ako vlastne prebieha celý proces doručovania tvojho vianočného balíčka? Skočili sme na návštevu do skladu obchodu Muziker, aby sme ti vysvetlili, čo sa deje od momentu, keď na ich webe zaklikneš tlačidlo „kúpiť“.

Ak potrebuješ hudobné nástroje, DJ techniku, CD-čká, vinylové platne tvojej obľúbenej kapely či merch, Muziker je to správne miesto. Muziker je slovenská firma, ktorá expeduje do viac ako 31 krajín a je jedným z lídrov v predaji hudobnín. Okrem iného, nájdeš tu aj umelecké potreby na rôzne kreatívne hobby. 📌

Balenie zásielok z miesta, kde je viac ako milión produktov

Keď si vytvoríš objednávku na e-shope Muziker, okamžite sa nahrá do ručného skenera, ktorý skladníci používajú na spracovanie. Systém priradí objednávku konkrétnemu skladníkovi a vypočíta mu optimálnu trasu, aby čo najrýchlejšie a najefektívnejšie našiel všetky produkty.

„Naši skladníci sa pohybujú v sklade o rozlohe 12 000 m² s viac ako miliónom produktov, vrátane LP platní a hudobných nástrojov. Denne obsluhujeme zákazníkov z viac než 31 krajín a zásobujeme 12 showroomov na Slovensku a v Česku, preto musí byť ich práca dôsledne organizovaná,“ hovorí CLO Muziker Martin Poláček.

Po vyzdvihnutí všetkých položiek z objednávky putujú produkty na balenie, kde sa starostlivo zabalia a oštítkujú. Ak sa jedná o krehkú vec, na krabicu sa nalepí nálepka s nápisom „fragile“. Potom balík putuje do depa kuriérskej spoločnosti DPD, kde ho čaká ďalší proces.

Čas na triedenie a značenie

Z Muzikeru sme sa ráno presunuli do najväčšieho doručovacieho depa DPD v Bratislave, kde sme pomohli vytriediť balíky. Už pred odoslaním do DPD obsahujú balíky podstatné informácie o adresátovi – meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo. Tu sa každá zásielka zaregistruje do systému DPD a dostane jedinečný čiarový alebo QR kód, ktorý umožňuje sledovať jej pohyb v systéme v mobilnej aplikácii myDPD.

„Informácie na štítku balíka sú pre nás alfa omega, aby kuriér vedel správne doručiť každú jednu objednávku. Sme v našej najväčšej predvianočnej sezóne, čo znamená, že doručujeme dvojnásobok balíkov oproti bežnému roku,“ vysvetľuje oblastný operačný manažér pre západný región OPS Manager West, Martin Hamara.

Balík sa následne triedi na automatickej linke. Takto pretriedené balíky sú pripravené pre kuriérov, do výdajných boxov alebo odberných miest. Svoj balík môžeš sledovať v aplikácii myDPD.

Vieš o tom, že materská spoločnosť Geopost, pod ktorú patrí DPD, doručila za rok 2023 až 2,1 miliardy balíkov po celom svete? V prvej polovici roka 2024 dosiahol Geopost v Európe 115 000 výdajných miest, vrátane 25 000 samoobslužných boxov.



Okrem iného DPD Slovensko každý mesiac doručuje v Bratislave viac ako 60 % balíkov lokálne bez emisií. Aktuálne majú 162 elektrických dodávok a využívajú aj solárnu energiu, ktorú vytvárajú na 5 depách. 🚚💚