CLOSE FRIENDS so SIMOU: Vadí mi, keď mi niekto klame a myslí si, že som sprostá. Išla by na swingers párty?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala speváčka SIMA.

Sima hneď v úvode prezrádza, že by jej vadilo, ak by jej polovička mala vysoký bodycount. Nemusí to však našťastie riešiť, keďže je už 10 rokov vo vzťahu. Zastaralé názory typu „žena má byť v kuchyni“ neuznáva a ak by sa jej niekto s takýmto nastavením mysle dostal do života, zrejme by ho mladá speváčka zablokovala. Čo viac prezradila vo formáte Close Friends?

Síce už v živote niekoho skritizovala, nikdy nedala hejt. Upozorňuje, že sú to podľa nej dve rozdielne veci. Nikdy to vraj neurobila za účelom niekomu ublížiť, skôr naopak. A aký hejt dostala ona sama? Prezrádza, že to bolo práve od našich čitateľov, ktorí ale majú, žiaľ, smolu. Sima si ho vôbec k srdcu nezobrala.

A či by išla radšej na swingers párty alebo rok držala celibát? Aj na to nám úprimne odpovedala. V tejto otázke má Sima jasno a určite by sa rozhodla radšej pre celibát. Nevie si predstaviť, že by na ňu ukazovalo 10 ľudí, s myšlienkou, že ju mali.

To, či by si dala radšej tetovanie na tvár, alebo by si oholila hlavu, čo si myslí o kamarátskom vzťahu s ex priateľmi a čo ju vie najviac naštvať, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.