Jeseň a zima sú obdobím, kedy najmä ženy začínajú hľadať zimnú obuv.

Výber je naozaj veľký – od klasických, ktoré sú ako stvorené na turistiku, cez elegantné čižmy na vysokom podpätku až po čižmy, ktoré sa vracajú do módy. Na čo si však dať pri výbere dámskej obuvi na zimu 2024 najväčší pozor? Kde začať naše hľadanie? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v našom článku nižšie.

Výber dámskej obuvi na zimu - od čoho začať?

Dámska obuv na zimu by mala byť v prvom rade pohodlná. V zime sú poveternostné podmienky iné – často musíme riešiť klzký povrch a sneh. Preto je potrebné sústrediť sa na to aby mala dámska obuv na zimu v roku 2024 predovšetkým pevnú podrážku. Nemožno tiež ignorovať otázku súvisiacu so zateplením. Chodidlo by malo byť zabezpečené pred zimou, ale zároveň takým spôsobom aby sa nepotila v obuvi. Dôležitý je aj materiál, z ktorého sú dámske zimné topánky vyrobené – prírodná koža bude v tomto prípade určite najlepšou voľbou. Nie je to iba materiál odolný voči poveternostným podmienkam, ale tiež s dlhou životnosťou, vďaka čomu získavame záruku, že pri prvom snehu, alebo v priebehu prechádzok na ťažkom teréne sa naša obuv nerozpadne.

Zdroj: Wojas

Dámska obuv na zimu – topánky, kozačky, alebo čižmy oficierky?

Prejdime teraz k výberu správneho modelu pre naše potreby dámskej obuvi na zimu. Máme tu množstvo možností. K najmódnejším modelom dámskej obuvi na zimu v roku 2024 patria:

Klasické kozačky zapínané na zips so špicatou špičkou,

Čižmy na nižkom podpätku,

Kovbojské čižmy, ktoré sú fantastické pre každú štylizáciu v štýle boho,

Topánky na vysokom, alebo plochom podpätku – dokonalé ku každodennej štylizácii.

Ako je vidieť, výber je naozaj veľký. Posledné rozhodnutie patrí ale nám. Pri rozhodovaní sa oplatí sústrediť sa na to v akých situáciách budeme nosiť našu obuv na zimu – či to budú dámske topánky na zimu, alebo módne kovbojské čižmy na menšom podpätku. Najdôležitejšie je, aby sme sa v nich cítili pohodlne a poskytovali nohám dostatočnú ochranu najmä v nízkych teplotách.

Módna dámska obuv na zimu 2024 - aká?

Poďme sa teraz pozrieť na najmódnejšie modely dámskej obuvi na zimu 2024. Už sme spomínali, že mušketierky sa vracajú do módy. Prečo? Čím je tento model dámskej zimnej obuvi taký obľúbený?

Mušketierky sa vracajú do módy

Moderné mušketierky (https://wojas.sk/topanky-damske-kozacky-vysoka-cizma) sa vyznačujú originálnym, no zároveň jednoduchým dizajnom. Dlhý zvršok priliehajúci k lýtkam, pevná podrážka a polkruhová špička – to sú najdôležitejšie vlastnosti tohto typu dámskej obuvi na zimu. Treba si však uvedomiť, že sú vyrobené z prírodnej kože, čo výrazne zvyšuje komfort nosenia tohto typu obuvi. Narozdiel od klasických mušketierok sa tie moderné zapínajú na zips, čo uľahčuje aj ich obúvanie. Sú ideálne pre každodenné aj formálne štýly.

Zdroj: Wojas

Preto niet divu, že dámske mušketierky sú jednoznačným hitom, pokiaľ ide o najmódnejšiu dámsku obuv na zimu 2024.

Slouchy boots – prečo sú tak obľúbené?

Nesporným hitom, ak ide o módnu dámsku obuv na zimu, to sú takzvané slouchy boots. Čím sú výnimočné? Charakteristickou vlastnosťou tohto druhu obuvi, je to že zvršok prekrýva spodok obuvi. Navyše sú často zdobené prackami alebo módnymi zipsami. Môžu byť na vysokom podpätku aj na pevnej podrážke či kline. Slouchy čižmy nie sú nič iné ako jedinečné dámske kozačky na zimu. Obľúbenosť tohto modelu dámskych zimných topánok je spôsobená predovšetkým tým, že skvele poslúžia ako originálny doplnok k neformálnym štýlom so sukňou, alebo šatami v hlavnej úlohe.

Dámska obuv na zimu – ako dbať o detaily pri ich výbere?

Pri výbere zimnej obuvi je dôležitý nielen jej štýl, ale aj ďalšie prvky. Pri kúpe trekingovej obuvi dbajte na to, aby bola podrážka odolná a nekĺzavá. Pri klasických kozačiek bude veľmi dôležité nielen to, z akého materiálu boli vytvorené, ale aj ďalšie ozdobné prvky, ako sú zipsy, pracky, či ozdoby na špičkách. U mušketierok je dobré skontrolovať, či zvršok dobre sedí na lýtku.

Pri kúpe dámskej obuvi na zimu nesmieme zabudnúť na impregnáciu. O kožené kozačky, topánky, alebo mušketierky by sme sa mali správne starať – napr. používaním impregnácií určených na tento typ obuvi. Často si ich môžeme kúpiť spolu s topánkami. Na zimné topánky sú určené kefy z iných materiálov – napríklad semišu alebo ekologickej kože. Nezabúdajme, že odolnosť zimnej obuvi a to, ako dlho nám bude slúžiť, závisí nielen od kvality jej spracovania ale aj od toho, ako sa o takúto obuv denne staráme.