Žena odišla do Turecka na niekoľko plastík. Naúčtovali jej dvojnásobok a nechceli ju pustiť z krajiny

Britka obvinila tureckú kliniku z toho, že jej naúčtovali nemocničné poplatky vo výške 8 000 libier po tom, čo jej spackali sériu estetických operácií. Následne jej údajne pohrozili, že ju nepustia z krajiny, kým nezaplatí.

Holly Guest, 31-ročná matka troch detí, sa začiatkom novembra vybrala do Turecka, aby si splnila sen o vysnívanej postave. Po úspešnej operácii žalúdka, ktorú podstúpila v januári, sa rozhodla pre estetické zákroky – úpravu brucha, prsných implantátov a liposukciu. Vybrala si tureckú kliniku, ktorá mala vynikajúce recenzie.



Holly do premeny investovala 7 900 libier, v prepočte 9 530 eur. Veci však nabrali rýchly spád, keď sa prebrala z operácie. Tvrdí, že niekoľkokrát skolabovala a potrebovala štyri transfúzie krvi.



„Zobrali ma aj na ultrazvuk, ale obvinili ma z toho, že mám problémy s pečeňou a žlčníkom, ale ja žiadne problémy s pečeňou nemám,“ hovorí žena. Začala sa obávať, že kvôli komplikáciám už nikdy neuvidí svoje tri deti. Po jej uzdravení prišla ďalšia rana - dodatočný účet vo výške 8 000 libier za starostlivosť, ktorú dostala v dôsledku zdravotných komplikácií.

Zdroj: Kennedy News Media



Guest tvrdí, že keď odmietla zaplatiť, zamestnanci kliniky sa jej údajne vyhrážali zrušením letu domov. „Myslím si, že to bolo nechutné, že sa vyhrážali niečím takým. Takmer nás držali ako rukojemníkov. Máme doma deti. Bolo dosť zlé, že si prešli tým, že sa ich mama nevrátila domov,“ opísala žena.



Našťastie sa jej podarilo rezervovať si ďalší let z Turecka, hoci sa obávala, že ju na letisku niekto zadrží. Napokon sa šťastne dostala domov, no kvôli bolestiam sa musela opäť zveriť do starostlivosti lekárov.

V bruchu jej objavili tri veľké hematómy (nahromadená krv, ktorá sa vylieva mimo krvného obehu). „Kvôli veľkosti jedného z hematómov mi hrozí sepsa. Je to už mesiac a nezmenšili sa. Budem si musieť zaplatiť ďalšiu operáciu, aby mi ich odstránili,“ dodala.