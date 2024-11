V Číne objavili zlatý poklad v hodnote 75 miliárd eur. Ide o najväčšie ložisko na svete

Čína oznámila objav najväčšieho známeho ložiska zlata na svete, ktoré by malo presiahnuť hodnotu viac ako 80 miliárd dolárov, t. j. 76 miliárd eur. Ložisko, ktoré sa nachádza v provincii Hunan, by mohlo obsahovať viac ako 1 000 ton zlata, informuje Live Science.

Geológovia objavili 40 zlatých žíl v hĺbke približne 1 km v okrese Pingjiang, pričom len v nich má byť aspoň 300 ton zlata. Hlbšie vrstvy by mohli obsahovať ďalšie zásoby. Pri skúšobných vrtoch v okrajových častiach oblasti bolo objavené ďalšie zlato, čo naznačuje, že ložisko môže byť rozsiahlejšie.

Ceny zlata vzrástli po oznámení objavu, no ich dlhodobý trend zostáva neistý. V Číne sa však dopyt po zlate zvýšil v dôsledku celosvetovej ekonomickej a politickej nestability.

Tento nález by mohol byť kľúčový pre zabezpečenie surovinovej bezpečnosti krajiny, tvrdí podľa magazínu The Independent Geologický ústav provincie Hunan. Zlaté pole Wang v provincii Hunan je považované za jedno z najvýznamnejších ťažobných centier v Číne, kde krajina investuje veľké množstvo peňazí.

