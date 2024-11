To najdôležitejšie nevidíme očami, ale srdcom.

Odpoveď na list Ježiškovi dostanú tento rok aj nevidiace deti. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty (SP) Vladislav Kupka upozornil, že Ježiško nerobí rozdiely a chce potešiť každé dieťa, ktoré mu napíše alebo nakreslí obrázok. Nevidiacim a slabozrakým tak pošle odpoveď v Braillovom písme. Zároveň im pribalí špeciálny darček, ktorý sa im zíde pri čítaní pomocou hmatu, a takisto audiorozprávku.



Za 26 rokov, odkedy Vianočná pošta šíri svoje posolstvo, napísalo či nakreslilo Ježiškovi už niekoľko miliónov detí. Z toho takmer 3 000 bolo nevidiacich či slabozrakých. „Ako povedal aj známy spisovateľ de Saint-Exupéry, to najdôležitejšie nevidíme očami, ale srdcom. V čase Vianoc dostáva táto veta ešte väčší význam,“ skonštatoval generálny riaditeľ SP.

Zdroj: Vianočná pošta



Vianočná pošta zavítala aj do Spojenej školy internátnej v Levoči, kde sa učia slabozraké a nevidiace deti. „Sme veľmi radi, že sme súčasťou Vianočnej pošty a Ježiško nezabúda na deti so zrakovým postihnutím. Slabozrakí žiaci si vedia list od Ježiška prečítať pod špeciálnou lupou a nevidiaci žiaci zase v Braillovom písme. Veľmi sa tešia z audiorozprávky, keďže je táto forma pre nich ľahko prístupná,“ zdôraznila riaditeľka školy.



Autorka kníh pre deti Kristína Baluchová zároveň malým poslucháčom prečítala tohtoročnú rozprávku „O Snežienke, snežnej dúhe, vianočných zázrakoch a našej vzácnej planéte“ a spoločne sa pozhovárali nielen o samotnom príbehu, ale aj o ochrane životného prostredia. Rozprávka o tom, ako sa obyvatelia mestečka zomkli a zozbierali nápady pre našu planétu, je dostupná pre všetky deti aj ako audiopríbeh.



Deti zo všetkých kútov Slovenska i sveta môžu Ježiškovi písať do 16. decembra na adresu Ježiško 999 99. Je dôležité uviesť svoje meno a spiatočnú adresu. S poštovou známkou je možné list či pohľadnicu odoslať z ktorejkoľvek pošty, vhodiť do ľubovoľnej poštovej schránky i do BalíkoBoxov SP, prípadne poslať elektronicky. Z odoslaných kresieb vyberie porota jednu ako námet budúcoročnej vianočnej známky. Tú tohtoročnú nakreslila Hana Neumannová z Komárna.