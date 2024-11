Na vianočných trhoch v Bratislave cez víkend zvýšili ceny aj o 20 %. Mesto pritom tvrdí, že nájom je nižší ako pred 6 rokmi

Zisťovali sme, prečo niektoré produkty v stánkoch na hlavných vianočných trhoch zo dňa na deň zdraželi. Pýtali sme sa stánkarov a oslovili sme aj BKIS, ktoré trhy organizuje.

V piatok, 22.11. sme sa z Refresheru vydali navštíviť vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave. Okrem rozhovorov sme sa tam pozreli aj na ceny produktov, ktoré nám stánkari na trhoch ponúkali. Niektoré sumy však boli už na druhý deň, v sobotu prepísané, pričom zdraželi od 50 centov, v niektorých prípadoch až po 2 eurá.

Napríklad, zatiaľ čo langoš v jednom zo stánkov stál v piatok 10 eur, v sobotu to bolo už 12 eur. O jedno euro zdraželo v stánku s nápojmi aj obľúbené prosecco. V Refresheri sme sa tentoraz rozhodli zistiť, prečo niektorým produktom zo dňa na deň stúpli ceny. Vydali sme sa teda na vianočné trhy druhýkrát a oslovili sme majiteľov stánkov.

Vysoký nájom a viac zamestnancov

Ako prvých som sa rozhodla opýtať majiteľov stánkov a ľudí, ktorí v nich pracujú. Nie všetci boli výreční a už vôbec sa im nechcelo rozprávať o tom, že ceny na tabuliach prepísali na vyššie. Väčšina z nich ma poslala preč. Napokon som mala opäť šťastie na majiteľa stánku s tradičnými slovenskými jedlami, Karola, ktorý ceny nedvíhal.

Viem pochopiť, ak niekto zdvihne ceny trebárs o 50 centov. Asi to má nejaký dôvod.

Vyššie ceny na trhoch si však všimol aj on sám. „V našom stánku sú ceny nastavené štandardne. Tak, ako predávame počas roka na rôznych verejných akciách, s rovnakými cenami predávame aj na vianočných trhoch,“ vysvetľuje hneď v úvode.

Už v predošlej reportáži ma Karol informoval o tom, že v jeho stánku pracuje až 10 ľudí, pretože všetko pripravujú pred očami zákazníkov. Víkendový nátlak ľudí vraj zvládli s prehľadom a obslúžili niekoľko domácich aj cudzincov. Pomocnú ruku, ktorú by museli zaplatiť, na rozdiel od iných stánkov nepotrebovali.

V Karolovom stánku pracuje 10 ľudí a na nával zákazníkov sú pripravení. Zdroj: Refresher

Karola som sa opýtala aj to, či si myslí, že je zdražovanie produktov „za noc“ v poriadku a či ide o štandardný postup. „Všimol som si, že niektoré stánky svoje ceny navýšili. Nie je to úplne štandardné, no viem to pochopiť, ak zdvihnú ceny o nejakých 50 centov. Asi to má nejaký dôvod, napríklad sa zdvihli ceny od ich dodávateľov, alebo niečo podobné,“ hovorí.

Na záver však dodáva, že pokiaľ ide o výrazné zdražovanie a ceny idú markantne vyššie, nemyslí si, že je to úplne v poriadku a fér voči návštevníkom. Na názor sme sa opýtali aj majiteľky stánku s rýchlym občerstvením a langošmi, ktoré zdraželi z piatka na sobotu o dve eurá.