Navštívila som bratislavské vianočné trhy: Cigánska stojí 8 eur, za foie gras dáš až 20 €. Kde jedia stánkari? (Reportáž)

Navštívili sme vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave a prinášame ti jedinečnú reportáž, v ktorej nájdeš rozhovory so stánkarmi aj návštevníkmi.

Do mojej útlej postavy sa opiera studený vietor. Tvár mám červenú, vyštípanú od zimy. Ruky vo vreckách, aby mi neskrehli prsty. Kráčam k Hlavnému námestiu v Bratislave a horím nedočkavosťou, čo na Vianočných trhoch nájdem tento rok.

Do nosa mi narazí závan vôní. Cítim olej, nejaké vyprážané jedlo. Pretkáva sa so sladkastým závanom vareného vína a punču. Spoza rohu zbadám svetielka, vianočný stromček a kopu stánkov odetých do červenej a zelenej farby. Užívam si atmosféru Vianoc, ktoré sa už nezastaviteľne blížia.

„Je to tu sk**vene drahé,“ vytrhne ma z myšlienok hláška mladej ženy, ktorá sa rozpráva s ďalšou. Precitám do reality a vyberám sa preskúmať, či má naozaj pravdu. Prinášam ti reportáž z bratislavských trhov, kde som vyspovedala niekoľko stánkarov aj návštevníkov a prinášam ti užitočné informácie, ktoré sa ti zídu, ak sa tam chystáš.

Nájom stánkarom nezdvihli, no aj tak zaplatia viac. Prečo?

Stánkov s jedlom je na trhoch na Hlavnom námestí naozaj veľa, a teda, je z čoho vyberať. Aj tento rok ťa potešia známe značky ako Bao Brothers, či Lokál Unas. Hneď v úvode som sa rozhodla navštíviť stánok, kde predávali tradičné čerstvé slovenské jedlá. Karol, ktorý v ňom pracuje, mi povedal viac o tom, čo ľudia na trhoch vyhľadávajú.

„Sme pravidelnými účastníkmi Vianočných trhov tu, na Hlavnom námestí. Zo skúsenosti vieme, že tu ľudia vyhľadávajú kvalitné produkty. My napríklad ponúkame jedlá, ktoré pripravujeme priamo pred nimi a sú čerstvé. Nepoužívame žiadne mikrovlnné rúry. Vzhľadom na to, že nepredávame polotovary, pracuje tu až 10 ľudí,“ hovorí.

V ich ponuke nájdeš napríklad aj bezlepkové lokše, čo poteší najmä ľudí s dietetickým obmedzením. Zaujímalo nás, kde sa počas trhov stravuje Karol spolu s ďalšími jeho kolegami.

„Veľmi dobrí sú napríklad naši susedia, Bao Brothers. Síce pripravujú úplne iné veci ako my, skôr zo zahraničnej kuchyne, ako zo slovenskej, majú dobrú ponuku jedál. Ku nám tiež chodia jesť ľudia z iných stánkov, keď sú hladní. Aj oni potrebujú nejakú zmenu,“ vysvetľuje.

Zaujímalo nás tiež, či oproti minulému roku zvyšovali ceny. Podľa jeho slov ceny jedál zostali na rovnakej úrovni ako vlani. Rovnako sa od minulého roka nezmenila ani cena nájmu.