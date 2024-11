Šperky v tejto newyorskej pekárni nepatria na krk.

Známa newyorská sieť pekární Angelina Bakery uviedla na trh svoj jedinečný donut „bomboloni“. Špeciálny je najmä svojou cenou, keďže za jeden kus si účtujú neuveriteľných 287 eur, informuje portál independent.co.uk.



Donut je výnimočný najmä svojím výzorom, keďže je ponorený do 24-karátového zlata a posiaty drahokamami. Zákazníci, ktorí majú o zákusok záujem, si ho musia vopred objednať v pekárni na Upper East Side.



Internet obletelo video, na ktorom influencerka Cornelia rozbaľuje tento luxusný zákusok. Honosný donut bol uložený v čiernom puzdre značky Tiffany & Co, z ktorého po otvorení vytekal suchý ľad.



„24k zlaté diamantové bomboloni!! Kto by si to kúpil,“ píše Cornelia.