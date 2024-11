Pohreb Liama Paynea sa uskutoční dnes. Zúčastnia sa na ňom všetci členovia One Direction

Liam Payne bude mať pohreb už túto stredu. Zorganizovali ho po viac ako mesiaci od jeho smrti.

Súkromný obrad sa bude konať v oblasti Home Counties. Zúčastní sa na ňom jeho rodina, blízki priatelia a bývalí kolegovia z kapely One Direction, informovala BBC.



Liam Payne zomrel po páde z balkóna na treťom poschodí hotela v argentínskom Buenos Aires. Pitva potvrdila, že v dôsledku pádu utrpel vnútorné a vonkajšie krvácanie a mnohopočetné traumatické zranenia.

„Máme zlomené srdce. Liam bude navždy žiť v našich srdciach a budeme si ho pamätať pre jeho milú, zábavnú a odvážnu dušu," napísala Payneova rodina v krátkom vyhlásení.



Liam Payne sa preslávil vďaka účinkovaniu v britskej reality šou The X Factor v roku 2010. Hoci skupina One Direction skončila v súťaži na treťom mieste, jej popularita vzrástla natoľko, že sa stala jednou z najúspešnejších britských skupín od čias The Beatles.



Počas svojej päťročnej kariéry skupina predala viac ako 70 miliónov nahrávok. Liam Payne je spoluautorom mnohých z ich najväčších hitov a po rozpade skupiny dosiahol úspech ako sólový umelec s piesňami ako Strip That Down a Bedroom Floor. Payne po sebe zanechal rodičov, dve sestry a syna Beara, ktorého mal so speváčkou Cheryl z Girls Aloud.