Najviac Slovákov si požičiava auto, keď majú to svoje v servise. Požičovni cez appku Škoda GO kraľuje tento klasický model

Medzi Slovákmi stále vedie tento model.

Škoda Auto Slovensko prišla s konceptom dostupného požičiavania vozidiel pre bežných ľudí, ako aj firmy, na jeseň minulého roka. Na rozdiel od tradičných autopožičovní je zásadnou výhodou požičovne Škoda GO to, že všetko vybavíš cez aplikáciu a pri jej využití nie je potrebná kreditná karta – požičanie sa dá potvrdiť aj debetnou kartou.

Navyše, vozidlo si môže zapožičať vodič už od 18 rokov. Najväčší záujem je o populárny model Fabia, pričom Slováci si najčastejšie vozidlo v sieti autorizovaných dílerov požičiavajú vtedy, keď majú svojho „tátoša“ v servise. Jasne dominujú muži a autá na benzínový pohon.

Medzi Slovákmi vedie Škoda Fabia

V rámci platformy Škoda GO je aktuálne k dispozícii až 383 vozidiel, a to naprieč Slovenskom. Po dvanástich mesiacoch fungovania nového konceptu Škoda GO je najpopulárnejším vozidlom, ktoré si Slováci požičiavajú Škoda Fabia (21,9 %), nasleduje praktický Kamiq (18,9 %) a priestranná Octavia (18,5 %).

Najčastejším dôvodom krátkodobej zápožičky bolo práve to, že vlastné auto mali v servise (27 %), 15 % išlo na margo výletov, 13 % potom kvôli súkromnej ceste do zahraničia. Zaujímavosťou je, že až 11 % vodičov si auto požičalo za účelom jeho dlhodobejšieho otestovania a 4 % pripadlo na vyskúšanie si fungovania s elektromobilom. Najčastejšie si pritom vozidlá požičiavajú muži, ktorých je až 83 %.

Zdroj: Škoda

V hlavnom meste viac ako tretina prenájmov

Najviac si vozidlá cez platformu Škoda GO prenajímajú vodiči z Bratislavského, Žilinského a Nitrianskeho kraja. Medzi najvyťaženejšie mestá patrí Bratislava (35,5 % všetkých prenájmov), Galanta (10,65 %), Žilina (10,5 %), Ružomberok (9,9 %) a Košice (9,4 %).

„Platforma Škoda GO sa za uplynulý rok od svojho spustenia úspešne usadila na trhu a zaujala miesto nemalého hráča vo svete autopožičovní. Slovenskí zákazníci si túto službu obľúbili, čo potvrdzuje aj vysoký počet zápožičiek, ktoré každý mesiac evidujeme. Sme hrdí na to, že môžeme prispieť k zlepšeniu mobility v krajine a ponúknuť riešenie, ktoré spája komfort, spoľahlivosť a flexibilitu,“ uviedol vedúci predaja zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko, Jan Procházka.

Na krátko Fabia, na dlhšie Octavia

Z celkového počtu prenájmov si najčastejšie vozidlo požičiavajú ľudia vo veku 36 až 40 rokov. Zaujímavosťou je, že hoci model Fabia je najčastejšie požičiavaným vozidlom, užívatelia si ho prenajímajú na kratšie časové obdobia a z pohľadu „prenájmodní“, teda dĺžky prenájmu dominuje práve model Octavia. Užívatelia pri prenájme preferujú vozidlá s benzínovým motorom (74,7 %), nasleduje diesel (22,2 %) a elektromobily (3,1 %).

Zdroj: Škoda

Nepotrebuješ kreditku a vybavíš to jednoducho

Na rozdiel od tradičných autopožičovní pri Škoda GO nie je potrebná kreditná karta – požičanie auta si môžeš potvrdiť a zaručiť sa aj debetnou kartou. Navyše, vozidlo si môže zapožičať vodič už od 18 rokov.

Škoda GO aktuálne ponúka spomínaných až 383 vozidiel v rôznych výbavách, ktoré si môžu používatelia jednoducho rezervovať prostredníctvom aplikácie pre Android alebo iOS a vyzdvihnúť v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda naprieč celým Slovenskom. Aplikáciu si do dnešného dňa stiahlo celkovo viac než 17 tisíc používateľov. Priemerná dĺžka požičania auta je 11 dní.

Škoda GO spája ľudí, ktorí hľadajú auto na zápožičku, s autorizovanými predajcami značky Škoda, a umožňuje im okamžite a jednoducho prenajať si vozidlo priamo od predajcu. To znamená široký výber z množstva najnovších modelov a záruku, že každé auto je ako nové. V každej autopožičovni je navyše k dispozícii odborník, ktorý garantuje kvalitu a spoľahlivosť vozidla.

Zdroj: Škoda

Dôvod? Na čo len chceš

Auto je možné si zapožičať na akýkoľvek časový úsek – či už na rýchle vybavovanie vecí po meste, pracovné stretnutie alebo na dlhšiu cestu za dobrodružstvom s rodinou či na víkendovú chatu do Tatier s kamošmi. Službu môžu využiť aj podnikatelia a firmy – napríklad ako alternatívu mobility počas doby, kedy je „primárne“ vozidlo v servise.

🚗 Celý proces je veľmi jednoduchý a prevažne digitálny, čo ho ešte viac zefektívňuje a zrýchľuje. Prvým krokom je stiahnutie mobilnej aplikácie Škoda GO do smartfónu.



Po registrácii si záujemca vyberie z aktuálne dostupných áut, ktoré je možné filtrovať podľa viacerých parametrov vrátane miesta vyzdvihnutia. Posledným krokom je jeho prevzatie u zvoleného predajcu v presne zvolenom čase.

Pre všetky informácie si stačí stiahnuť apku Škoda GO, ktorá je pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android zdarma k dispozícii v obchodoch AppStore a Google Play. Pre základné informácie stačí navštíviť webstránku www.skodago.sk alebo sa informovať u autorizovaných predajcov značky Škoda.