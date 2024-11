Plavebná spoločnosť ponúka Američanom 4-ročnú plavbu na útek pred Trumpovou vládou. Cena začína od 240-tisíc eur

Tým, ktorí chcú na 4 roky odísť od reality a ešte aj precestovať svet, sa to môže podariť.

Výsledky amerických volieb opäť rozdelili Ameriku a zatiaľ čo mnohí sú spokojní, iní by sa najradšej pobalili a odišli z USA. Presne na týchto ľudí cieli marketingová kampaň plavebnej spoločnosti, ktorá ponúka 4-ročnú plavbu okolo sveta ako útek pred vládou druhýkrát zvoleného Donalda Trumpa.

Villa Vie Residences nedávno oznámila program Tour La Vie, ktorý Američanom umožní počas 4-ročnej plavby precestovať vyše 140 krajín a zároveň sa vyhnúť USA. Okrem plného prezidentského obdobia ponúka aj kratšie úniky od „krutej“ reality - Escape from Reality (na 1 rok), Mid-Term Selection (na 2 roky), Everywhere but Home (na 3 roky) a už spomínanú štvorročnú Skip Forward plavbu.

Kampaň však pripravili ešte skôr, ako vedeli, kto vyhrá. „Úprimne povedané, nemáme politický názor tak či onak. Chceli sme len poskytnúť ľuďom, ktorí sa cítia ohrození, spôsob, ako sa dostať von,“ povedal pre Newsweek CEO Mikael Petterson.

Cena začína na 40-tisíc dolároch za rok a samotná 4-ročná plavba by na jedného vyšla 256-tisíc dolárov (vyše 242-tisíc eur). V cene je však všetko jedlo a nápoje, wifi, upratovacia služba aj návšteva doktora. Okrem toho navštíviš vyše 400 destinácií na všetkých siedmich svetadieloch.

Na plavbe budú navyše cestujúci môcť voliť aj na strednodobých voľbách v roku 2026 a prezidentských voľbách v roku 2028. Urobia tak vďaka poštovým hlasovacím lístkom.