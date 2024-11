Vanessu hospitalizovali v súkromnej rakúskej nemocnici neďaleko Innsbrucku.

Dcéra Andrey Verešovej Vanessa skončila na operačnom stole, informuje web koktejl.azet. Sedemnásťročná snowboardistka utrpela vážne zranenie kolena, kvôli čomu ju museli hospitalizovať a operovať.

Verešová verí, že to najhoršie má už za sebou. „Najhorší pocit. Keď neviete, čo sa deje. Či vaše dieťa bude ešte chodiť," napísala.

Operácia bola podľa jej slov komplikovaná, no dopadla dobre. „Ďakujem Bohu za skvelých doktorov a starostlivosť, ktorá sa nám dostala. Dúfam, že to najhoršie máme za sebou. Viem, že Vanesska je silná a spoločnými silami to dáme,“ dodala.