TOP 10 najkrajších lyžiarskych stredísk v Európe, ktoré ťa odrovnajú svojimi výhľadmi. Priečky v ňom obsadili aj naši susedia

Lyžiarska sezóna pomaly začína a ty sa môžeš inšpirovať naším zoznamom najkrajších stredísk, ktoré Európa ponúka.

Európa je domovom niektorých z najkrajších lyžiarskych stredísk na svete, kde sa spája prvotriedne lyžovanie s dychberúcou prírodou a jedinečnou atmosférou horských dedín. Od zasnežených vrcholov Álp až po čarovné Dolomity, každý rezort má svoje čaro.

Vybrali sme pre teba rebríček tých najkrajších, ktoré si zamiluješ nielen pre ich zjazdovky, ale aj pre nezabudnuteľnú scenériu.

10. Levi, Fínsko

Zjazdovky: 45 km, 195 - 531 m n. m.

Levi, perla fínskych lyžiarskych stredísk, ponúka lyžiarom jedinečný zážitok za polárnym kruhom. So 44 zjazdovkami, od rodinných trás až po výzvy pre skúsených lyžiarov, a štyrmi snowparkami je ideálny pre všetky úrovne. To všetko sa odohráva v nádhernej severskej prírode, kde zasnežené lesy a výhľady na polárnu žiaru robia z každého pobytu nezabudnuteľný zážitok.

Pokiaľ ťa táto predstava škandinávskej lyžovačky nadchla a chcel by si sa sem v zime vydať, priprav sa na dlhšiu cestu. Najrýchlejšie je to lietadlom z Viedne do Kittilä, čo stále pomerne dlho trvá. S prestupom cez Helsinki ti to zaberie okolo 12 hodín. Môžeme ti však zaručiť, že po príchode do Levi pochopíš, že cesta stála za to.

Zdroj: Break Sokos Hotel Levi

9. Courchevel, Francúzsko

Zjazdovky: 150 km, 1 300-2 730 m n. m.

S panorámami na Alpy a Mont Blanc je Courchevel ideálnym miestom pre lyžovanie, relaxáciu a luxusný pobyt v nádhernom alpskom prostredí. Ponúka skvelé lyžiarske podmienky s vynikajúcim snehom, skvele upravenými zjazdovkami a špeciálnou detskou zónou. Okrem lyžovania si tu návštevníci môžu vychutnať luxusné nákupy, michelinské reštaurácie a wellness aktivity.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Courchevel (@courchevel_officiel)

8. Zell am See, Rakúsko

Zjazdovky: 77 km, 760 - 2 000 m n. m.

Obľúbené stredisko u našich rakúskych susedov láka nádhernými panorámami jazera Zell, ktoré je obklopené zasneženými vrchmi. Len 100 kilometrov od Salzburgu ponúka tento región jedinečné lyžiarske zážitky ideálne pre rodiny, freeriderov a milovníkov lyžiarskych túr.

Stredisko má tiež čarovné stredoveké mestské centrum s elegantnými hotelmi, ktoré dotvárajú jeho romantickú atmosféru. Prechádzky pri jazere, výhľady na pohoria Hohe Tauern a výnimočná gastronómia robia zo Zell am See perfektný cieľ nielen pre šport, ale aj pre relax a krásne fotky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zell am See-Kaprun (@zellamseekaprun)

7. Val Gardena, Taliansko

Zjazdovky: 181 km, 1 200-1 700 m n. m.

Val Gardena je súčasťou strediska Dolomiti Superski. Nachádza sa tu ikonický okruh Sella Ronda a skvelé možnosti pre upravené aj voľné zjazdy. Dediny Ortisei, Santa Cristina a Selva Val Gardena lákajú nielen športovcov, ale aj gurmánov, ktorí si vychutnajú tradičné jedlá v horských chatách rifugio. Región zároveň zaujme bohatou ladinskou kultúrou a vynikajúcou kuchyňou.

Z Bratislavy tento klenot navštíviš len za 7 a pol hodiny autom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DOLOMITES Val Gardena | Gröden (@dolomitesvalgardena)

6. Sunnmøre Alps, Nórsko

Zjazdovky: 73 km, až 1 230 m n. m.

Sunnmøre v strednom Nórsku, vzdialené len 90 minút od pôvabného mesta Ålesund, ponúka jedinečný zážitok pre milovníkov ski-touringu. Toto miesto sa dostalo do nášho rebríčka, pretože ponúka dychberúce výhľady na majestátne fjordy.

Najbližšie letisko k Sunnmøre je Alesund, z ktorého cesta autobusom trvá menej ako 3 hodiny. Blízko je tiež letisko Molde, avšak odtiaľ sa dá dostať iba za pomoci trajektu a autobusu.

Zdroj: Visit Norway

5. Kitzbühel, Rakúsko

Zjazdovky: 233 km, 800-2000 m n. m.

Malebná stredoveká dedina v Tirolsku je známa svojimi dláždenými uličkami, pastelovými domami a historickými freskami. Tento alpský klenot priťahuje nielen bohatých a slávnych, ale aj milovníkov krásnej architektúry a prírody. Stredisko je domovom legendárnej Streifu, zjazdovky, ktorá je považovaná za jednu z najnáročnejších na svete. Napriek tomu si tu nájdu svoje trate aj začiatočníci a rodiny. Autom sa tam z Bratislavy dostaneš za 6 hodín.

Zdroj: Kitzbuehel

4. Val d’Isere, Francúzsko

Zjazdovky: 300 km, 1 800-3 000 m n. m.

Lyžiarske stredisko nachádzajúce sa v regióne Haute Savoie vo Francúzsku, je skutočným rajom pre skúsených lyžiarov. Spolu so susedným Tignes tvorí Espace Killy, jednu z najväčších lyžiarskych oblastí vo Francúzsku, ktorá sa pýši garanciou snehu a jedným z najväčších systémov na výrobu umelého snehu v Európe. Stredisko kombinuje šarm historickej európskej dediny s prvotriednymi zjazdovkami, vynikajúcou gastronómiou a bujarým nočným životom.

Najrýchlejšia (2,5 hodiny) je cesta autom, ktorá vedie z letísk v Ženeve alebo Lyone. Odtiaľ sa dá do strediska dostať aj autobusom či vlakom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lucy Paltz / GravityLadies (@lucypaltz)

3. St Moritz, Švajčiarsko

Zjazdovky: 155 km, 1 720-3 022 m n. m.

St. Moritz sa ako najstaršie zimné stredisko na svete stalo symbolom elegancie a exkluzivity. Nachádza sa v nadmorskej výške takmer 3000 metrov a ponúka 322 slnečných dní ročne, výborné lyžovanie na hore Corviglia, luxusné hotely a reštaurácie. Miesto je tiež známe jedinečnými podujatiami na zamrznutom jazere St. Moritz, ako Snow Polo World Cup, White Turf dostihy či ICE autosalón.

Ľahko sa tam dostaneš z letiska v Zürichu alebo z Milána Malpensa. Autom dorazíš z týchto letísk do St. Moritz za 2 a pol hodiny a vlakom za 4 hodiny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa St. Moritz (@stmoritz)

2. Cortina d’Ampezzo, Taliansko

Zjazdovky: 120 km, 1 050-2 932 m n. m.

Cortina d’Ampezzo, známa aj ako „Kráľovná Dolomitov“, je jedným z najluxusnejších a najhistorickejších lyžiarskych stredísk Európy. Nachádza sa v úchvatnom prostredí Dolomitov, kde ponúka jedinečnú kombináciu luxusu, skvelej gastronómie a kvalitného lyžovania. Najpopulárnejšie sú tri oblasti – Tofana, Faloria-Cristallo a Cinque Torri-Lagazuoi.

Po dni na svahoch láka centrum mesta na prechádzky po legendárnej Corsa Italia, plnej luxusných butikov a podnikov. Vďaka dlhoročnej histórii, ktorá zahŕňa zimné olympijské hry v roku 1956 a plánované hry v roku 2026, je Cortina nielen rajom pre milovníkov lyžovania, ale aj ikonou talianskej kultúry a krásy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Cortina Official Page (@cortinadolomiti)

Najbližšie letiská k Cortine d’Ampezzo sú Venice Treviso a Venice Marco Polo, obe vzdialené menej ako dve hodiny jazdy. Cesta autom z Bratislavy zaberie 6 a pol hodiny.

1. Zermatt, Švajčiarsko

Zjazdovky: 200 km, 1620-3820 m n. m.

Zermatt, ikonická horská dedina pod Matterhornom, je jedným z najmalebnejších a najlepších lyžiarskych stredísk v Európe. Jeho zjazdovky majú dokopy 200 km a ponúkajú podmienky pre všetky úrovne lyžiarov. Toto bezautomobilové stredisko očarí úchvatnými výhľadmi na švajčiarske Alpy, vrátane Matterhorn Glacier Paradise, Rothornu a Gornergratu.

Najľahšie sa tam dostaneš zo Ženevy. Autom to z letiska trvá cca 2 a pol hodiny a vlakom iba s dvomi prestupmi ťa čaká malebná štvorhodinová cesta.