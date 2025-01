Januárové zľavy potešia nielen tvoj šatník, ale aj peňaženku.

Priprav sa na tohtoročnú lyžovačku a uži si sneh vo fresh modeloch zimných búnd a nohavíc od značiek Horsefeathers, The North Face, Nike či Columbia. Vybrali sme pre desať kúskov pre mužov aj ženy, ktoré sú dokonalou kombináciou moderného dizajnu, kvalitného prevedenia a materiálov.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Horsefeathers Derin II Tea Rose

Výber pre ženy otvára bunda Derin II, ktorá je vybavená laminovanou membránou UltraTech, stredným zateplením a technickými vychytávkami. Tie sa postarajú o tvoje pohodlie a teplo aj v mínusových teplotách. Bunda má priestranné predné vrecko, rozopínateľné vetracie otvory so sieťovinou aj ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sľubujú dokonalý komfort pri pohybe.

Vybrať si môžeš z viacerých farebných prevedení, my sme pre teba vybrali ružovo-čierny variant, ktorý je momentálne v super zľave.

Zdroj: Horsefeathers

Columbia Puffect™ II Full Zip Jacket

Silueta s logom Columbia ponúka štýlovú kombináciu nadčasového streetwearu a pohodlia. Je navrhnutá tak, aby ťa udržala v teple a zároveň urobila dojem, pričom každému outfitu dodá v chladnom počasí štýlový vzhľad.

Bunda je vybavená technológiou Omni-Shield™, ktorá ťa ochráni pred vlhkosťou pomocou špeciálne vyvinutej priadze, ktorá schne rýchlejšie a nezadržuje vlhkosť. V ponuke je aj čierne prevedenie.

Zdroj: Footshop / Columbia

The North Face Himalayan 30Th Anniversary Parka

Ak hľadáš dokonalú izoláciu pred mrazom, do pozornosti ti dávame páperovú bundu The North Face Himalayan Parka. Táto ikonická silueta navyše dostala pri príležitosti svojho 30. výročia fresh vzhľad s metalickou povrchovou úpravou. Bunda je vybavená technológiou WINDWALL™, vďaka ktorej je mimoriadne odolná proti vetru. Špeciálna povrchová úprava DWR sa zase postará o tvoju ochranu pred vlhkosťou.

Zdroj: Footshop / The North Face

Horsefeathers Nohavice Lotte Silver Birch

Posledným kúskom pre ženy sú tieto univerzálne lyžiarske nohavice, ktoré vyniknú predovšetkým kvalitným spracovaním, strihom a technickými vlastnosťami. Nohavice sú vybavené laminovanou membránou UltraTech, vetracími otvormi, vystužením pätovej časti či odopínateľným protisnežným pásom.

V ponuke je niekoľko farebných prevedení (ružové, čierne či béžové), my sme pre teba vybrali biele, ktoré sú momentálne v 50 % zľave. Stačí zadať kód LASTSIZES. S nákupom ale dlho neváhaj, na sklade sú posledné kusy.

Zdroj: Horsefeathers

Horsefeathers Bunda Pola II Raspberry

Zatoč s mínusovými teplotami či snehom v tejto fresh bunde v predĺženom strihu, ktorá je vybavená technológiou ULTRATECH®, vďaka ktorej budeš na svahu chránená pred vlhkosťou, vetrom aj zimou. Bunda je vyrobená z priedušného materiálu, čo počas celodenného športovania iste oceníš.

Zdroj: Horsefeathers

Horsefeathers Track Jacket

Kúskom s logom Horsefeathers, ktorý je vybavený membránou UltraTech a stredným zateplením, teraz potešíme mužskú časť čitateľov. Kvalita prevedenia, vrátane strihu a použitých materiálov hovorí jasnou rečou. Tento nadčasový kúsok vynosíš počas niekoľkých nadchádzajúcich sezón. Vybrať si môžeš z viacerých farebných prevedení, nás najviac oslovil tento modro-čierny model.

Zdroj: Footshop / Horsefeathers

Nike ACG "Lunar Lake" Men's Therma-FIT ADV Jacket

V tejto bunde s logom Nike ťa na svahu rozhodne nikto neprehliadne. Plne vybavená bunda ponúka izoláciu PrimaLoft® Thermoplume, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre americkú armádu. Vďaka tomu bunda vyniká svojimi termoizolačnými schopnosťami a postará sa o tvoje teplo aj v mínusových teplotách.

Zdroj: Footshop / Nike

Horsefeathers Bunda Blake

Pohodlie a štýl. Týmito slovami by sme mohli charakterizovať kúsok z dielne Horsefeathers. Bunda Blake je vybavená prémiovým materiálom, praktickými detailmi a vychytávkami, s ktorými si užiješ každú sekundu na svahu. Kvalitné zateplenie ťa ochráni aj pred mrazivým počasím, nepremokavý a zároveň priedušný materiál UltraTech® oceníš aj v mokrejšom snehu.

Zdroj: Horsefeathers

Horsefeathers Transfer Desert Camo Nohavice (+ bunda)

Nohavice značky Horsefeathers sú nabité všetkými vlastnosťami, ktoré potrebuješ pri náročnej jazde. V porovnaní so staršími modelmi, nohavice Transfer disponujú lepšie tvarovanými trakmi, lycrovým puzdrom na mobil a vylepšeným dizajnom pre ešte lepší zážitok z jazdy. Rovnako pohodlná a kvalitná je aj bunda Blake v identickom dizajne.

Zdroj: Horsefeathers

Horsefeathers Nohavice Orca Black

Ak hľadáš niečo univerzálne, do pozornosti ti dávame klasické čierne nohavice so širším strihom. Tie ti ponúkajú štýl, funkčnosť a kvalitné prevedenie, a to všetko v rámci skvelého pomeru ceny a výkonu. Lyžiarske nohavice sú vyrobené z kvalitnej tkaniny, ktorá je laminovaná s vodoodpudivou a priedušnou membránou. Spodná časť nohavice rozšírená o všitý klin umožňuje jednoduché prispôsobenie každým topánkam.