PREHĽAD: Coca-Cola kamión bude od 14. decembra na Slovensku. Navštíviť ho môžeš v týchto mestách

Svet potrebuje viac Santov. Láskavosť aj dobrý skutok môžu mať nečakanú podobu.

Tradičná vianočná kampaň prináša krásne posolstvo. Vezmi svojich blízkych do Santovej dedinky pri vianočnom kamióne a podpor tak Červený kríž alebo zdieľaj vianočnú spomienku, ktorú vytvoríš s virtuálnym Santom.

Ikonický Coca-Cola vianočný kamión tento rok v decembri navštívi tri veľké mestá na Slovensku. Dedinku Santa Clausa privezie do Žiliny, Košíc a Bratislavy, kam môžu prísť aj ľudia zo širokého okolia. Santa Claus, samozrejme, nebude chýbať. Aj tento rok sa bude snažiť v každom z nás prebudiť tie najcennejšie vlastnosti, ktorými sú štedrosť a láskavosť.

Prostredníctvom nákupu vianočného občerstvenia či darčekových predmetov pri kamióne môže každý pomôcť klientom Červeného kríža.

V okolí kamióna bude, tak ako je to každý rok, veselo. Celá Santova dedinka, ktorá ponúkne vianočnú show, bude ešte väčšia ako kedykoľvek predtým. Návštevníci sa môžu tešiť na nabitý vianočný program. Tohtoročnou novinkou bude unikátny zážitkový kamión, ktorý návštevníkov prenesie za polárny kruh do Laponska, kde ich na ceste stretnú mnohé magické prekvapenia. Okrem toho však na každého návštevníka určite prenesie aj to pravé kúzlo Vianoc a ukáže, že každý z nás môže byť Santom.

Zdroj: Coca-Cola

🚚 Vianočný kamión tento rok dorazí do troch slovenských miest. Už 14. decembra o 13:00 hod. zaparkuje na námestí v Žiline, 16. decembra o tom istom čase v Košiciach a 19. decembra príde do Bratislavy.

„Radi by sme ukázali, že každý z nás v sebe môže objaviť skrytého Santu a pričarovať sebe i ostatným to pravé kúzlo Vianoc. Na Slovensku sme sa rozhodli tento rok podporiť komunity po celom Slovensku prostredníctvom desiatich spolkov Slovenského Červeného kríža. Veríme, že sa tak nebudú cítiť v čase Vianoc osamelo,“ vysvetľuje riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR Veronika Němcová, charitatívny aspekt celej kamiónovej roadshow.

Bohatý program aj špeciálne vianočné menu

Červený kríž sa bude tento rok aj aktívne zúčastňovať vianočnej roadshow, jeho prezentácia bude zameraná na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi.

„V Slovenskom Červenom kríži pomáhame ľuďom z komunít, pre ktorých sú vianočné sviatky špeciálnym obdobím. Mnohí z nich totiž bežne nezažívajú pocity pohody, pokoja a spolupatričnosti, ktoré si s týmito sviatkami bežne spájame. Hlavným cieľom týchto aktivít je spojiť pomáhajúcich a tých, ktorí ich pomoc potrebujú,“ vysvetľuje generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.

Zdroj: Coca-Cola

Kamión privezie aj skvelé občerstvenie, na ktorého príprave sa podieľal známy kuchár Roman Staša. Ochutnať môžeš trhané kačacie mäso s belgickými hranolčekmi a lahodné lievance. Kúpiť si môžeš pre seba alebo svojich blízkych aj špeciálnu vianočnú edíciu Coca-Cola s menom.

Vďaka kúpeniu týchto originálnych dobrôt si dopraješ nielen úžasný gastronomický zážitok, ale predovšetkým podporíš tých, ktorí to naozaj potrebujú. Celý výťažok z predaja poputuje Českému a Slovenskému Červenému krížu. Coca-Cola spoločne s účastníkmi akcie venuje Červenému krížu najmenej 40 000 eur. Pomôcť môže úplne každý.

🎅 Na vianočných produktoch Coca-Cola nájdeš QR kód, ktorý ti umožní porozprávať sa s virtuálnym Santom a spoločne tak vytvoriť snehovú guľu plnú spomienok, ktorú môžeš poslať so špeciálnym odkazom tvojim blízkym.



So špeciálnou vianočnou edíciou Coca-Cola a Coca-Cola Zero a aj s nápojmi Fanta, Fanta Zero, Sprite, Kinley a FuzeTea môžeš navyše vyhrať pre celú rodinu výlet do Laponska do Santovho mestečka alebo vianočné predmety Coca-Cola. Stačí naskenovať QR kód, ktorý ťa privedie do aplikácie, kam vložíš unikátny kód z nápoja a už súťažíš.