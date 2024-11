Fanúšikovia animovanej série Ice Age sa majú na čo tešiť. Disney a 20th Century Animation v piatok oznámili, že Ice Age 6 je oficiálne vo výrobe, informuje o tom variety.com. Táto správa znamená, že obľúbené postavy ako Manny, Sid, Diego a Ellie sa čoskoro vrátia s novým dobrodružstvom. Hlavné hlasy postavám opäť prepožičajú Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary a Simon Pegg, ktorí svoju účasť oznámili prostredníctvom videa.

Posledný film série, Ice Age: Collision Course, sa dostal do kín v roku 2016 a celosvetovo zarobil 408,5 milióna dolárov. Séria, ktorá začala v roku 2002, bola vždy viac ocenená divákmi ako kritikmi, hoci posledná časť získala len 18 % hodnotenie na Rotten Tomatoes.

Disney zatiaľ neoznámil dátum premiéry Ice Age 6, ale bude to prvý film série, ktorý bude uvedený do kín pod jeho vedením, odkedy Disney v roku 2019 odkúpil filmovú divíziu 21st Century Fox.

Just announced at #D23Brasil: Ice Age 6 is now in production! ❄️ Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary, and Simon Pegg are returning for an all-new big screen adventure. pic.twitter.com/b0lCN3tew5