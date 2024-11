Paula odišla žiť do Švajčiarska: Neexistuje nič také, ako skorší piatkový odchod z práce, obedové menu stojí aj 25 eur (Rozhovor)

Slováci často nadávajú na to, že domáci sú chladní a nepriateľskí, povedala Paula v našom rozhovore, v ktorom sme rozoberali množstvo tém o živote a práci vo Švajčiarsku.

Za lepšie platenou prácou a novými životnými skúsenosťami chodí do zahraničia množstvo mladých ľudí. Jednou z najobľúbenejších a najčastejších destinácií je aj Švajčiarsko.

Tam sa rozhodla odísť aj Paula, ktorá si prácu v zahraničí vyskúšala už počas štúdia vysokej školy. Momentálne žije v meste Chur na východe Švajčiarska vyše dva a pol roka.

V rozhovore pre Refresher sme s Paulou rozoberali kvalitu a úroveň života vo Švajčiarsku, rozdiely medzi ľuďmi alebo aj to, ako berú Švajčiari zahraničných pracovníkov. Zaujal nás fakt, že vo Švajčiarsku trvá materská dovolenka len tri mesiace a mať dieťa je všeobecne finančne náročné.

Čomu presne sa vo Švajčiarsku venuješ?

Pracujem v medzinárodnej firme na oddelení predaja a zákazníckeho servisu. Nejde však o zákazníkov ako o konkrétnych ľudí, ale o rôzne firmy, s ktorými spolupracujeme.

Domov chodíš sporadicky. Teraz si prišla v rámci Dušičiek. Riešia tieto sviatky aj vo Švajčiarsku?

Absolútne to nikto nerieši, teda minimálne tu v meste Chur v kantóne Graubunden. Tento sviatok tam neoslavujú a nie je ani voľno. Čo sa týka kresťanských sviatkov, všeobecne je ich tam málo. Niekedy mám pocit, že aj keď má celá Európa voľno, vo Švajci sa pracuje. (smiech)

Ako často chodíš domov?

Keď som nastúpila do terajšej práce, bola som najprv ako stážistka, kde som si mohla dovoliť chodiť domov oveľa častejšie, tak som aj chodila. Dovolenku som si míňala na to, aby som išla na Slovensko, pretože mi občas bolo aj smutno. Tento rok som bola v úvode roka, potom na týždeň v lete a teraz som tu len na predĺžený víkend. Prídem ešte na Vianoce.

Ako ďaleko to máš z východu Slovenska?

Autom to bude tých 12-13 hodín. Teším sa, že sú teraz priame lety z Košíc do Zürichu, je to pohodlnejšie. Lietala som aj predtým aj napriek tomu, že sa prestupovalo vo Viedni. Keď som mala mať 4 dni voľna, nechcelo sa mi stráviť polovicu toho času v aute.

Ako si sa dostala k súčasnej práci?

Ako študentka vysokej školy v Bratislave som už pracovala pre túto firmu na polovičný úväzok. Po výške som sa mohla rozhodnúť, či chcem prejsť na fulltime. V Bratislave som však nechcela ostať žiť, nemala som tam nikoho a ani ten plat nebol bohviečo. Povedala som im, že sa chcem zlepšovať v jazyku, čoho sa chytili a ponúkli mi, že by som mohla ísť pracovať do švajčiarskej pobočky v Chure.