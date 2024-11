Kam sa mi až podarilo dostať?

V redakcii Refresheru dbáme na fakty a taktiež na ich dôsledné overovanie. Ak si novinár, existujú rôzne pravidlá, ktorými by si sa mal riadiť, keď chceš napísať článok. Existuje zoznam webov, kde odborníci zhromažďujú klamlivé, podvodné, konšpiračné a propagandistické weby. Je medzi nimi aj Biblik.sk.

Tento web som poznala už dlhšie. Niečo si o ňom možno počul už aj ty. „Sú to tí šialenci s plochou Zemou a všetkými tými teóriami o Illuminátoch, že?“ Začala som sa smiať, ale v hlave mi to nedalo pokoj. Čo ak je to predsa len niečo viac než len ďalšia skupina, čo sa zaoberá „chemtrails“ a „novým svetovým poriadkom“? Čo ak za tým je niečo, čo by som mohla lepšie pochopiť?

Ako novinárka som sa nikdy nebála výziev, no táto bola iná. Tentokrát som si nezvolila tému z internetu alebo verejných dokumentov, ale išla priamo do srdca konšpiračnej komunity. Rozhodla som sa preniknúť do Biblik.sk, nech sa dostanem k samotným zdrojom, odkiaľ čerpajú svoje, povedzme, „alternatívne“ pravdy.

Kým som sa stala jednou z nich, neviedla ma len zvedavosť. Chcela som vidieť, ako fungujú ich mechanizmy, kto sú ľudia, ktorí veria tomu, že Zem je plochá, že médiá nás manipulatívne klamú, a že Božia pravda je ukrytá pred zrakmi verejnosti.

Veria napríklad aj tomu, že každá vakcína je dnes určitým spôsobom GMO, že ľuďom sa cez vakcíny vštepujú zárodky chorôb spolu s jedmi a cudzorodou DNA, že matrix riadia prisluhovači Lucifera, alebo že celá gravitácia je falošný výmysel. Všetky tieto informácie majú z pochybných webov, či YouTube kanálov.

Začiatky neboli jednoduché. Musela som sa naučiť ich slovník, rozpoznať signály, ktoré ma spoja s ich komunitou, a predovšetkým – zahodiť všetky predsudky, či svoje presvedčenia. Čo som teda zistila?

To, čo som zažila počas tejto cesty, bolo niečo, čo mi zmenilo pohľad na to, ako odlišne vnímame pravdu. V tomto článku si teda môžeš prečítať o tom, ako som sa snažila dostať pod kožu tým, ktorí veria, že svet okolo nás je úplne iný, než aký ho poznáme.

Prvý krok: Nájsť kontakt

Trvalo mi dlho, kým som prišla na to, ako začať konverzáciu, či vôbec nejaký kontakt. Na internete som však nedohľadala iné informácie o stránke, ako verejnú emailovú schránku. Všade na stránke figuruje meno Arkan Levov, ktorý by mal byť podľa mojich informácií aj zakladateľ. Napísala som teda rozsiahlu správu. Predtým, než som vôbec nejaký text do správy vymyslela, musela som si kompletne preštudovať celú stránku a naladiť sa na „rovnakú vlnu".

Napísala som, že by som mala záujem pripojiť sa do komunity Biblik a veľmi sa mi páčia veci, ktoré na webe tvorcovia publikujú. Tvrdila som, že som študovala žurnalistiku, no nechcem spolupracovať s mainstreamovými médiami, pretože sa s ich informovaním nestotožňujem.

Taktiež som ponúkla aj osobný kontakt, kde by sme sa mohli bližšie porozprávať. Mail som zakončila vetou: „Mám dosť všetkého, čo sa v tomto svete deje a chcela by som prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom a aby sme sa my, ľudia na ňom mali lepšie." V hlave mi vírilo množstvo myšlienok a najmä tá, že mi zrejme ani neodpíšu...ale čo ak sa mýlim?

Mýlila som sa. Odpoveď som dostala do desiatich minút. Už v nej som však veľakrát prekrútila očami, zasmiala sa, ale zároveň aj vydesila. To, čo mi odpísal Arkan Levov, bolo ako vystrihnuté z nejakého článku Biblik a obyčajný jedinec by takúto formulku určite tak ľahko nevyprodukoval.

„Ďakujeme pani Karina, to je milé. A asi aj pre každú včelu potrebné, pretože sama nepostaví ani úľ, ani hlúčik včiel nedorobí pohár medu. Včely by sa mali združovať v roj. Biblik.sk by istotne úľ i roj spoločnými silami dávno vytvoril, lenže EHS (elektrohypersenzitivita) neumožňuje bežne ani stretávky, ani blízkosť ľudí, z ktorých väčšina pobehuje s malými radarmi po vreckách (smartphony)"

Na záver sa ma opýtal, odkiaľ som. S konverzáciou sme pokračovali aj ďalej a začali sme spolu riešiť prvé organizačné veci. Stále som sa však chcela stretnúť, myslela som si, že musia mať nejakú centrálu. Až neskôr som sa dozvedela, že to tak nie je.

Musela som si vymyslieť rôzne články

Po niekoľkých e-mailoch sme sa dohodli, že by som mohla poslať svoju tvorbu, keďže som študovala žurnalistiku. Obrátila som sa teda na Chat GPT a poprosila som umelú inteligenciu o pomoc.

Poslala som dva články. Jeden o tom, ako ľudí vyššia moc sleduje pomocou mobilných zariadení a druhý o tom, ako zoznamky ničia ľudí a majú vyšší zmysel – manipulovať. „V tichosti, zatiaľ čo sa svet ponára do chaosu a slepého dôverovania autoritám, objavuje sa nová hrozba – kontrola ľudských duší prostredníctvom internetových zoznamiek. Systémy sa neustále zdokonaľujú, a práve dnes, keď si myslíme, že hľadáme lásku alebo priateľstvo, niekto tam vonku skúma naše najhlbšie túžby a zneužíva ich na manipuláciu. Na povrchu nevinné aplikácie sú sofistikovanými nástrojmi na mapovanie myslenia jednotlivcov a posilňovanie novodobého digitálneho otroctva," je jeden z úryvkov z mojich konšpiračných článkov.

Oba články sa zakladateľovi páčili. Článok o sledovaní pomocou mobilov chcel dokonca zverejniť na portáli Biblik, takže ma žiadal o písomné povolenie. K tomu mi ešte doplnil pár viet, v ktorých zdôrazňoval, že ľuďom nemám hovoriť, čo majú robiť. „Ľudia si myslia, že všetko vedia najlepšie a na jednej strane, aj ego má základ v Bohu," dodal. Účelom internet bankingu a overovania mobilom je podľa neho taktiež naša lokalizácia.

Vytvorme spolu spravodajský web

Aj keď o mne zakladateľ nevedel takmer nič, po niekoľkých mojich ukážkach tvorby a e-mailov, mi navrhol, aby sme spolu založili nový spravodajský portál a na rovinu sa ma opýtal, či nepoznám nejakých ďalších šikovných redaktorov.