V novom filme s názvom Queer hrá herec Daniel Craig homosexuála. Zamiluje sa do prepusteného príslušníka amerického námorníctva Eugena Allertona, toho vo filme stvárňuje Drew Starkey. Postava Daniela Craiga, William Lee, sa ocitne v Mexico City po tom, ako musel ujsť z USA, kde ho obvinili z užívania heroínu. Cesty sa im pretnú a začne ich románik. Príbeh je čiastočne inšpirovaný rovnomenným autobiografickým románom Williama Burroughsa. Dej príbehu sa odohráva v 40. rokoch 20. storočia. Režisérom je Luca Guadagnino, ktorý sa podieľal aj na tvorbe filmov Call Me by Your Name či Challengers. Novinka mala premiéru na filmovom festivale v Benátkach a jeden z reportérov sa pre magazín The Hollywood Reporter vyjadril: „Ťažko si predstaviť ideálnejšieho režiséra filmu ako je Guadagnino, ktorý by skúmal queer komunitu, jej zmyselnosť, premenlivosť. V Danielovi Craigovi našiel dokonalého spoločníka!“ Vo filme tiež hrajú Jason Schwartzman, Lesley Manville a Omar Apollo. Premiéra v amerických kinách je naplánovaná na 27. novembra. To, kedy sa film dostane na plátno do slovenských kinosál, zatiaľ známe nie je.