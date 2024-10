„Jediný, kto to ľutuje, je môj priateľ tam dole,“ povedal Snoop Dogg o odmietnutí ponuky OnlyFans. Platforma mu údajne ponúkla 100 miliónov dolárov, čo je približne 93 000 miliónov eur.

Legendárny raper v relácii Watch What Happens Live s Andym Cohenom povedal, že sa rozhodol „veľkou hlavou“, aj keď sa to jeho „malej hlave“ nepáčilo. Následne Snoop Dogg naznačil, že tou „malou hlavou“ myslel svoj rozkrok. Informuje o tom portál Complex.

„Váš penis ľutuje, že sa nepripojil k OnlyFans? Chcel sa trochu zviditeľniť?“ reagoval sa moderátor Andy Cohen. Na čo raper odpovedal: „Tvrdil, že by bol schopný minúť 100 miliónov dolárov bez dane! Ale ja som mu povedal: To nie je tvoje rozhodnutie. Tentoraz chcem rozmýšľať múdro a ty z toho nič nebudeš mať.“

Na margo toho, ako sa často riadi rozumom namiesto inštinktu, Snoop poznamenal: „Veľká hlava je dôvodom, prečo som tam, kde som teraz. Takže používam asi 98,9 % svojho myslenia a zvyšných 1,3 % je na malom človeku.“

Raper tiež povedal, že sa vzdal natáčania na platforme OnlyFans z úcty k svojej manželke. „Hovorím si, že mám čiernu manželku. V žiadnom prípade ma nenechá ísť von a vytiahnuť takúto vec len tak,“ dodal žartovne.