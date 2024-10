Cítiš, že potrebuješ poriadny oddych?

Zazvoní ti budík a ty sa zobúdzaš do sychravého dňa. Zamieriš do kúpeľne, uvaríš si kávu, začneš sa pripravovať, no máš pocit, že to ide akosi ťažšie. To, že sú letné dni definitívne preč, spoznáš aj podľa toho, že jedna vrstva oblečenia už nestačí. Vytiahneš preto džínsy, teplý sveter a vyrazíš.

Máš pocit, že energia, ktorá ťa sprevádzala počas letných mesiacov, sa pomaly vytráca a ty si stále unavený. Sme v tom spolu. Príchod jesene so sebou prináša zmeny nielen v prírode, ale aj v našich telách a mysliach.

Hoci aj toto ročné obdobie so sebou prináša mnohé krásy, akoby nám chýbala vnútorná iskra, ktorá by nám umožnila si naplno užívať prítomný okamih. Našťastie existuje miesto, vďaka ktorému si môžeš zlepšiť kondíciu a kde ťa aktívny pohyb naplní endorfínmi či potrebnou energiou, z ktorej budeš čerpať nasledujúce mesiace.

Tvoje telo sa ti poďakuje

Zatvor oči a predstav si, ako sa prechádzaš po rozprávkovom Kúpeľnom ostrove, ktorý vyzerá ako z pohľadnice. Po prechádzke sa tešíš do tepla, pretože tvojím novým domovom sa na niekoľko dní stal 5-hviezdičkový luxusný kúpeľný a wellness hotel Thermia Palace.

Ak to tu už poznáš, potom iste vieš, že tvoje kroky dnes budú smerovať do najkrajšieho kúpeľného domu Irma, kde sa odovzdáš pôsobeniu liečivej vody. V chladnejšom počasí padne vhod historický termálny bazén a určite nevynechaj ani jedinečný bahenný bazén, ktorý ti poskytne maximálne uvoľnenie.

Navštíviš moderný saunový svet, užiješ si niektoré z viac ako 60 kúpeľných procedúr a zrazu pochopíš, prečo sú tieto kúpele populárne už viac ako 100 rokov. Nabila ťa už len táto predstava energiou? Ešte nekončíme. Ak prepojíš ten najlepší relax s pohybovými aktivitami, tvoje telo sa ti zaručene poďakuje.

Do Thermie za zdravším životným štýlom

Myslíš si, že viac ako celodenné ničnerobenie si žiada pohyb? Hotel Thermia Palace je skvelým miestom aj v prípade, že túžiš po zmene životného štýlu, alebo sa len jednoducho túžiš udržiavať celoročne v dobrej kondícii.

Nápomocná ti bude skvelo vybavená hotelová posilňovňa či telocvičňa. Cvičiť sem chodí aj majsterka sveta v aerobiku Zora Czoborová, ktorá vytvára špeciálne FITPOBYTY zamerané na posilňovanie a tvarovanie najdôležitejších svalových skupín, na spevňovanie vnútorného stabilizačného systému či správny strečing.

Zora Czoborová vytvorila špeciálny FIT pobyt aj pre hotel Thermia Palace. Pobyty sú určené pre každého, kto si chce oddýchnuť od pracovného stresu, rodinných povinností a pre tých, ktorí túžia načerpať potrebnú energiu pomocou cvičenia pod dohľadom profesionála.

Takmer každý z nás už niekedy mal v hlave myšlienku o tom, že by chcel začať cvičiť či sa zdravšie stravovať. Podľa Zory je však v oboch oblastiach najlepšie začať pod dohľadom odborníka. Jej špeciálne programy v Thermii ťa naučia ako držať telo, ukážu ti správne techniky dýchania, vysvetlia výber najúčinnejších cvikov, či poradia vhodné zostavenie jedálnička.

Základ správneho stravovania ti počas tvojho pobytu poskytne kuchyňa hotelovej reštaurácie Grand, ktorá dbá na to, aby sa hostia stravovali kvalitne, zdravo a chutne. Na základe získaných vedomostí budeš vedieť pokračovať v začatej zmene životného štýlu a pracovať na sebe aj v domácom prostredí.

Dopraj si aktívny oddych

Hotel Thermia Palace ponúka aj ďalšie možnosti pre aktívny oddych. Tvojej pozornosti by nemal uniknúť nový exkluzívny program, v ktorom ťa tí najlepší odborníci prevedú cestou dôležitosti vyváženej stravy, pohybu a zdravých návykov.

Pozitívne výsledky dosiahneš vďaka lekárskej konzultácii, špeciálnemu vyšetreniu vrátane rôznych meraní či laboratórnych testov a stretnutiu sa s výživovým poradcom, čoho výsledkom bude celkový návrh individuálneho plánu. Čaká ťa teda minimálne 7-dňový pobyt, počas ktorého môžeš využívať hotelový saunový svet, wellness centrum, k dispozícii budeš mať aj špeciálnu pitnú kúru, prírodné doplnky stravy a mnoho ďalšieho.

A čo tak spojiť starostlivosť o telo s relaxačnou, priam až terapeutickou prechádzkou po prírode? Objavuj okolo Piešťan, ktoré ponúka množstvo zaujímavých turistických trás rôznych náročností a je len na tebe, akú si zvolíš. Počas cesty ťa budú sprevádzať starobylé zrúcaniny hradov, dychberúce výhľady na údolie rieky Váh, majestátne jaskyne či rozľahlé lesy a lúky. Čerstvý vzduch a nedotknutá príroda ti doslova dobijú baterky.